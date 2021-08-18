Процессоры AMD EPYC Genoa (Zen4) получат до 96 вычислительных ядер и поддержку 12-канальной памяти DDR5





В сети появились некоторые сведения о характеристиках грядущих серверных процессоров AMD EPYC серии Genoa, основанных на архитектуре Zen4.

По данным ComputerBase, утечка информации о разъёме AMD SP5 для серверных процессоров следующего поколения EPYC 7004 Genoa произошла в результате недавнего взлома Gigabyte. Просочившиеся файлы касаются платформ AMD SP5 и AM5, которые являются первыми платформами AMD с архитектурой Zen4 для серверных и потребительских сегментов, соответственно.

Документация AMD в просочившихся файлах датирована июлем 2021 года. Таким образом, это свежие и актуальные данные. Документы описывают рекомендации относительно совместимости материнских плат по температуре и питанию, а также подробную информацию о самих процессорах EPYC с архитектурой Zen4, включая расположение вычислительных плиток. На данный момент более или менее подтверждено, что серия EPYC 7004 будет включать до 12 блоков CCD (Core Complex), каждая из которых содержит до 8 ядер. Таким образом, наилучшая версия в линейке Genoa может содержать до 96 ядер и поддерживать 192 потоков инструкций. Эта информация циркулировала и раньше, но сейчас она окончательно подтвердилась.

Кроме того, утечка подтверждает, что процессоры Genoa будут поддерживать 12-канальную память DDR5. При этом топовая модель процессора будет иметь значение TDP по умолчанию 320 Вт, а максимальное значение TDP составит 400 Вт. Опубликованные данные подтверждают, что пиковая потребляемая мощность этого процессора (обозначенного как E) может достигать 700 Вт в течение 1 мс.

Источник: videocardz