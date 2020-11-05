Процессоры AMD Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X протестировали в 15 играх, часто они опережают Core i9-10900K





На платформе YouTube появилось видео (на момент подготовки материала оно уже недоступно для просмотра) с результатами тестирования новых процессоров серии AMD Ryzen 5000 в 15 популярных играх. В тестировании принимали участие как три новых чипа AMD Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X, так и конкурирующий процессор Intel Core i9-10900K. При этом новинки от AMD тестировали на штатных частотах, а результаты модели Core i9-10900K представлены как с референсными частотами, так и после разгона до 5,0 ГГц. Кроме того, для сравнения был добавлен процессор предыдущего поколения Ryzen 5 3600X.

Видео начинается с демонстрации возможностей разгона процессора AMD Ryzen 5 5950X. Чип легко смог преодолеть рубеж частоты в 5,0 ГГц, хотя и не для всех ядер одновременно. Но в тестировании этот чип работал на штатной частоте. В дальнейшем автор намерен выпускать дополнительные ролики об этом процессоре и более подробно рассмотреть его.

В тестировании принимали участие 15 игр (хотя в самом видео говорится о 16 играх). При этом процессоры тестировались как в новых играх 2020 года (Watch Dogs Legion), таки в более старых проектах (GTA5 2013 год). Результаты тестов представлены на следующих графиках.

В целом, можно сделать вывод, что новые процессоры AMD Ryzen 5000 демонстрируют хороший прирост производительности по сравнению с чипом предыдущего поколения Ryzen 5 3600X. Также новинки во многих случаях опережают конкурента в лице Intel Core i9-10900K, даже с учётом разгона последнего. Иногда процессор Intel уступает даже младшему из новичков – Ryzen 5 5600X. Но в некоторых играх всё же лидирует процессор Intel.

В отдельном материале были опубликованы результаты подробного тестирования процессора AMD Ryzen 5 5600X. Тестируемый экземпляр смог покорить частоту 4,8 ГГц при напряжении питания 1,275 В. Преодолеть порог в 4,9 ГГц не удалось даже после повышения напряжения до 1,4 В.

В тесте Cinebench R20 процессор набрал 600 в одноядерном тесте и 4521 балл в многоядерном тесте. Это на 17% и 21%, соответственно, лучше по сравнению с результатами процессора предыдущего поколения Ryzen 3 3600X. В тестах браузеров процессор AMD Ryzen 5600X лидирует в Mozilla Firefox Octane и Kraken, но в Dolphin Lua Benchmark его опережает чип Intel Core i9-10850K. В играх, как правило, 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X уступает 10-ядерному процессору Intel Core i9-10850K, хотя в некоторых проектах всё же способен продемонстрировать более высокую производительность.

В целом, в зависимости от задач, новый процессор Ryzen 5 5600X опережает предшественника Ryzen 5 3600X от 7,9% до 26,3%.

Источник: videocardz 1, 2