Процессоры Apollo Lake подвержены деградации, Intel обновила степпинг чипов для устранения проблемы





Как подробно описано в недавнем документе Уведомление об изменении продукта (Product Change Notification, PCN), компания Intel обновляет четыре своих процессора Celeron и Pentium линейки Apollo Lake из-за проблем с деградацией чипов. Это та же проблема, которая первоначально возникла в семействе Atom C2000. Она имела настолько заметные последствия, что Intel пришлось создать резервный фонд для покрытия расходов, связанных с заменой процессоров.

Intel представила семейство процессоров Apollo Lake в 2016 году, эти чипы основаны на микроархитектуре Intel Goldmont. Эти устройства изготавливаются по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Линейка Apollo Lake включает ограниченное количество моделей Celeron и Pentium, эти чипы обычно встречаются во многих бюджетных продуктах, включая настольные и моноблочные ПК, ноутбуки и устройства 2-в-1.

Проблема заключается в том, что из-за деградации шины LPC снижается надёжность процессоров Apollo Lake, и такие чипы могут выйти из строя до завершения срока официальной гарантии производителя. Выяснив причину проблемы, Intel приступает к обновлению всей линейки Apollo Lake. Нынешние чипы Apollo Lake со степпингом B1 будут переведены на новый степпинг F1, которые, как предполагается, будут более надёжными.

Проблеме деградации подвержены процессоры Celeron J3455, J3355, N3350 и Pentium N4200. Первые две модели являются мобильными решения, а две последние – ориентированы на настольные системы. Компания Intel призывает своих партнёров как можно скорее перейти на использование новых более надёжных чипов. Чтобы избежать путаницы, производитель меняет наименования чипов на базе нового степпинга F1. К названиям таких устройств добавляет окончание «E». В результате, обновлённые процессоры получили названия Celeron J3455E, J3355E, N3350E и Pentium N4200E.

Источник: tomshardware