Процессоры Intel Gemini Lake вызывают сбои в работе некоторых 64-разрядных программ





На прошлой неделе ресурс Phoronix сообщил об ошибке, которая приводит к сбоям в работе браузеров Chrome и Firefox. Проблема наблюдалась с 64-разрядными версиями программного обеспечения и только на устройствах с процессорами Intel Gemini Lake. При этом оказалось, что ошибка существует уже довольно давно, и чипмейкер не предпринимал никаких действий по её устранению, в то время как Google и Mozilla, изучив проблему, разработали обходной путь.

Gemini Lake – семейство процессоров Intel с низким энергопотреблением, предназначенные для недорогих компьютеров и ноутбуков. По сути это преемники мобильных процессоров Atom, бренд которых сейчас не используется. Они имеют мало общего с основной архитектурой Intel Core, поэтому ошибки, присутствующие в существующих моделях Gemini Lake, не должны затрагивать другие процессоры Intel.

Компания Google узнала о проблеме ещё в мае этого года и к сентябрю выпустила решение, которое заставляет процессор читать инструкции без пересечения 16-байтовой границы. Mozilla в свою очередь обнаружила, что ошибка возникает в результате обновления микрокода. Это означает, что проблема, скорее всего, не связана с аппаратным обеспечением. Ресурс Tom’s Hardware обратился к Intel по этому вопросу, на что компания предоставила следующее заявление:

«Пользователи действительно могут сталкиваться со сбоями приложений в системах на базе процессоров Intel Pentium Silver и Intel Celeron (кодовое название Gemini Lake). Компания Intel выпустила обновление микрокода для наших клиентов и партнёров, которое устраняет эту проблему. Мы работаем с ними, чтобы сделать обновление доступным для конечных пользователей».

Источник: Tomshardware