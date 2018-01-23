Продажи умной колонки Apple HomePod стартуют 9 февраля по цене $349, но не все заявленные функции будут доступны сразу

В прошлом году компания Apple анонсировала собственную умную колонку HomePod и планировала приступить к продажам устройства в декабре 2017 года. Но затем старт продаж был перенесён на начало 2018 года – без указания более точных ориентиров. Теперь Apple наконец окончательно определилась с датой, когда поклонники компании смогут приобрести HomePod.

Итак, предварительные заказы на умную колонку Apple HomePod начнут принимать в ближайшую пятницу – 26 января. Фактические продажи новинки стартуют с 9 февраля. Первоначально купить устройство смогут жители США, Великобритании и Австралии. Весной география продаж будет расширена на Францию и Германию. Цена Apple HomePod составляет $349.

Судя по всему, Apple не вносила никаких изменений в дизайн и технические характеристики своей умной колонки. Устройство выглядит точно так же, как и во время анонса во время проведения WWDC 2017. Но некоторые из заявленных тогда функций ещё не реализованы в коммерческой версии. Основное назначение HomePod – обеспечить возможность прослушивания музыки в домашних условиях. В умной колонке HomePod интегрирован чип Apple A8, массив из семи динамиков для передачи высоких частот и один 4-дюймовый сабвуфер. Устройство способно автоматически подстраивать звучание в зависимости от места, в котором оно находится в комнате. А две такие колонки смогут дополнять друг друга для обеспечения более качественной передачи звука. Но эта функция не будет доступна на момент старта продаж, её поддержка появится позже. Умная колонка HomePod совместима с Apple Music и может подключаться к сервису через беспроводное соединение для получения доступа к полной музыкальной библиотеке.

Интеллектуальные функции также присутствуют, но они не настолько развиты, как в конкурирующих продуктах. Для распознавания голосовых команд пользователя предусмотрен массив из шести микрофонов. Они используются для доступа к Siri. При этом виртуальный помощник был доработан таким образом, чтобы лучше обрабатывать запросы, связанные с музыкой. Также пользователь сможет задавать Siri различные вопросы. Например, можно будет узнать прогноз погоды, последние новости, результаты спортивных событий, наличие трафика на дорогах, работать с напоминаниями, таймерами и др. По задумке, в HomePod должна быть реализована тесная интеграция с собственными сервисами Apple. Пользователь сможет отправлять сообщения в iMessages или управлять устройствами, подключенными через HomeKit. Кроме того, HomePod вступит в качестве хаба для HomeKit и позволит осуществлять удалённое управление подключенными домашними устройствами.

Вместе с тем, ещё предстоит выяснить, насколько тесно и удачно Apple смогла интегрировать работу Siri в HomePod со сторонними сервисами. Также сообщается, что работа конфигураций из нескольких колонок, расположенных в различных комнатах, будет реализована позже в этом году.

Источник: The Verge