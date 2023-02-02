Продажи процессоров AMD Ryzen 7000X3D начнутся 28 февраля — от $450 за Ryzen 7 7800X3D до $699 за топовый Ryzen 9 7950X3D

В ходе проведения выставки CES 2023 компания AMD анонсировала расширение линейки настольных процессоров Ryzen 7000 путем выпуска шести новых моделей. Среди новинок предлагались 3 стандартные модели серии Ryzen 7000 (без X) и 3 процессора серии Ryzen 7000X3D.

На тот момент была раскрыта информация только о ценах процессоров Ryzen 7000, а теперь AMD обнародовала цены и на устройства серии Ryzen X3D: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D. Также компания рассказала о датах начала продаж новинок.

AMD позиционирует процессоры Ryzen 7000X3D с 3D V-Cache как высокопроизводительные решения для геймеров, создателей контента и пользователей рабочих станций. Серия Ryzen 7000X3D отличается наличием памяти 3D V-Cache, что существенно увеличивает доступный объем кеш-памяти процессора. Так, топовая модель Ryzen 9 7950X3D с 16 вычислительными ядрами содержит 144 МБ кеш-памяти, тогда как 16-ядерный чип Ryzen 9 7950X имеет «всего лишь» 80 МБ кеш-памяти. В то же время, новинка отличается меньшим аппетитом, ее показатель TDP снижен сразу на 50 Вт – до 120 Вт. Правда, модель Ryzen 7 7800X3D имеет более высокое значение TDP, чем Ryzen 7 7800X. Подробные технические характеристики и цены новых процессоров AMD Ryzen 7000X3D представлены в таблице.

Модель Ядра/потоки Разгон/основная частота Кеш TDP Цена AMD Ryzen 9 7950X3D 16 ядер/32 потока до 5,7 ГГц / 4,2 ГГц 144 МБ 120 В $699 AMD Ryzen 9 7900X3D 12 ядер/24 потока до 5,6 ГГц / 4,4 ГГц 140 МБ 120 В $599 AMD Ryzen 7 7800X3D 8 ядер/16 потоков до 5 ГГц / 4,2 ГГц 104 МБ 120 В $449

Модели Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D будут доступны в продаже с 28 февраля, а версия Ryzen 7 7800X3D поступит в продажу 6 апреля.