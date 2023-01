Продажи игры The Last of Us Part 1 в Британии подскочили на 238%, а The Last of Us: Remastered выросла на 322% после запуска сериала на HBO

Игры серии The Last of Us испытали огромный всплеск продаж после запуска телеадаптации. The Last of Us Part 1 показала прирост на 238% в неделю по сравнению с обычными продажами в Великобритании. Версия игры для PS4, The Last of Us: Remastered снова вошла в чарты и поднялась 32-е место с ростом продаж на 322%.

Первое место в Британских чартах занимает Nintendo с пошаговой стратегией с элементами RPG Fire Emblem Engage в стиле аниме. FIFA 23 опустилась на второе место после падения продаж на 21% по сравнению с предыдущей неделей, а God of War Ragnarok опустилась на третье место с падением на 26%. Mario Kart 8: Deluxe занимает 4-е место с ростом продаж на 3% по сравнению с предыдущей неделей, а замыкает пятерку лучших Call of Duty: Modern Warfare 2, которая опустилась на две позиции после падения продаж на 29%.

В США чарты Amazon для PS4 теперь возглавляют The Last of Us Part 2 и The Last of Us: Remastered, занимая первое и второе места соответственно. The Last of Us Part 1 испытала меньший прирост продаж в рознице и заняла 93 позицию в чарте продаж игр для PS5.

Нетрудно понять, почему продажи этих трех игр в США и Великобритании выросли. Дебютный эпизод телешоу The Last of Us («Одни из нас») вышел в эфир 15 января в США и днем ​​позже в Европе. Реакция зрителей на первый эпизод была почти исключительно положительной по всему миру.

Серии выходят на HBO раз в неделю, европейцы увидят второй эпизод сегодня, 23 января.

Источники: GamesRadar, GamesIndustry.biz