В The Last of Us Part I улучшены ИИ, графику, тактильный отклик, а также доступны режимы permadeath и speed run

Компания Sony опубликовала 10-минутный трейлер грядущей игры The Last of Us Part I. В трейлере режиссеры игры рассказывают о некоторых улучшениях, которые появятся в ремейке для PlayStation 5.

Трейлер использует множество возможностей, чтобы продемонстрировать улучшенную графику. Кроме того, многие изменения затрагивают геймплей. Naughty Dog сообщает, что ИИ врагов и компаньонов улучшен. Кроме того, появятся дополнительные игровые режимы, а игровые ролики будут сопровождаться аудиоописанием для доступности.

Ремейк, по-видимому, основывается на более современной системе управления неигровыми персонажами из The Last of Us Part 2. Это позволяет им лучше работать сообща и придумывать более сложную тактику, чем просто «бежать прямо на человека с дробовиком». По словам Нила Дракманна, креативного директора обеих игр Last of Us, это делает бои более напряжёнными. ИИ компаньонов, по-видимому, также получил обновление.

Также сообщается, что в ремейке будут доступны режимы permadeath (для тех, кто хочет опробовать свои силы в выживании в условиях зомби-апокалипсиса) и speed run (о нём пока нет подробностей, известно лишь, что в правом верхнем углу отображается таймер).

В The Last of Us Part I следует ожидать и другие изменения. Система анимации персонажей подверглась существенной переработке. Также улучшена работа системы обратной тактильной связи и активно используются адаптивные триггеры.

Релиз The Last of Us Part I запланирован на 2 сентября 2022 года для PlayStation 5, а версия для ПК появится позже.

