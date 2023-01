На HBO Max стартовал сериал The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи — он уже получил самую высокую оценку на Rotten Tomatoes

The Last of Us — телевизионная адаптация популярной постапокалиптической видеоигры — дебютировала в воскресенье, 15 января, эксклюзивно на HBO Max.

Действие сериала HBO происходит спустя 20 лет после того, как инфекция грибка кордицепса превратила людей в зомби. Звезда «Мандалорца» Педро Паскаль играет контрабандиста Джоэла, которому поручено переправить 14-летнюю Элли (Белла Рамзи из «Игры престолов») в исследовательский центр. Девочка единственная, кто имеет иммунитет к вирусу, и может способствовать созданию лекарств против инфекции, которая уничтожила большую часть человечества.

Адаптацией The Last of Us занимался режиссер Крейг Мэйзин («Чернобыль») в сотрудничестве с создателем игры Naughty Dog, сценаристом Нилом Дракманном. Ранее они сообщали, что в сериале будет гораздо меньше насилия и жестокости, чем в игре, а также намекнули The Hollywood Reporter на второй сезон.

В сериале также снимаются Мюррей Бартлетт, Ламар Джонсон, Габриэль Луна, Мелани Лински, Ник Офферман, Нико Паркер, Джеффри Пирс, Сторм Рейд, Анна Торв, Кейвон Вудард и другие.

Первая серия The Last of Us дебютировала в воскресенье, 15 января, на стриминговом сервисе HBO Max. Первый сезон охватывает девять эпизодов, каждый продолжительностью от 46 до 81 минуты. Серии будут выходить еженедельно, а финальная — появится в эфире 12 марта.

Ellie’s journey begins now. The first episode of #TheLastOfUs is streaming now on @HBOMax. pic.twitter.com/gDnFsfIXL8

— The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 16, 2023