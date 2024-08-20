Продолжение сериала Netflix «Дамер»: жуткий первый тизер и дата выхода

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Netflix обнародовал первый тизер продолжения криминальной антологии об убийцах под названием «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес».

Короткий ролик демонстрирует двух мужчин, которые приближаются к огороженному поместью с оружием в руках. Они заходят внутрь и направляются в гостиную. Экран внезапно темнеет, после чего раздаются два выстрела.

Netflix сообщила, что мировая премьера сериала состоится 19 сентября 2024 года. Новый сезон антологии от Райана Мерфи и Яна Бреннана, создателей «Американской истории ужасов», сосредоточится на громком деле 1990-х годов.

Сюжет рассказывает о братьях Лайле и Эрике Менендес, осужденных за убийство родителей в 1996 году. Согласно официальному синопсису, прокуратура утверждала, что братья стремились унаследовать семейное состояние. Зато обвиняемые объясняли свои действия страхом перед многолетним физическим, эмоциональным и сексуальным насилием со стороны родителей.

Первый сезон антологии «Монстр: История Джеффри Дамера» вышел в 2022 году. Главную роль серийного убийцы сыграл Эван Питерс, получивший за нее «Золотой глобус». Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, сериал получил 82% зрительских одобрений на сайте Rotten Tomatoes.

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В новом сезоне роль братьев Менендес исполнят Николас Александр Чавес и Купер Кох. Их родителей сыграют Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. В актерский состав также вошли Нейтан Лейн, Эри Грейнор, Лесли Гроссман и Даллас Робертс.

Источник: Gamesradar

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