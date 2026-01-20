Новости Крипто 20.01.2026 comment views icon

Биткоин начал год стабильно: аналитики осторожно говорят о старте бычьего рынка

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку

Биткоин в начале 2026 года уверенно удерживал уровень в $92 тыс. и в течение торгов поднимался выше $97 тыс. Данные ончейн-аналитики и поведение инвесторов указывают, что движение цены поддерживается фундаментальными факторами, а не краткосрочными спекуляциями.

Вчерашнее и сегодняшнее проседание до $90 тыс. на фоне обеспокоенности заявлениями Трампа о Гренландии и пошлинах для Европы в рамках существующего тренда не является показательным, уверены аналитики. По оценкам CryptoQuant, сейчас ключевую роль играет структура предложения. Показатель Value Days Destroyed, который отражает активность монет в зависимости от срока их содержания, в январе 2026 года опустился до 0,53 — одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений. Это означает, что на рынок поступают преимущественно недавно приобретенные биткоины, тогда как долгосрочные владельцы удерживают позиции и не создают давления продаж. Аналитики считают такую модель характерной для фаз устойчивого, «здорового» роста.

Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Данные: CryptoQuant

Параллельно с этим меняется распределение актива между участниками рынка. За период с 10 января адреса с балансом от 10 до 10 тыс. BTC суммарно нарастили запасы более чем на 32 тыс. BTC. В то же время розничные трейдеры сократили свои позиции примерно на 150 BTC, что эквивалентно уменьшению балансов на 0,3%. Такая вот асимметрия, когда крупные игроки аккумулируют актив на фоне продаж со стороны менее опытных инвесторов, традиционно рассматривается как предпосылка развития бычьего импульса.

Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Дани: Х / Santiment

Аналитики Santiment обращают внимание и на информационный фон. Несмотря на обновление ценовых максимумов, настроения в соцсетях остаются преимущественно отрицательными. Уровень страха, неопределенности и сомнений достиг самых высоких значений за последние 10 дней. Исторически подобные периоды скепсиса нередко совпадали с последующим продолжением роста, поскольку значительная часть рынка не верит в стабильность движения.

Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Данные: X / Santiment

«Это идеальная конфигурация для начала бычьего ралли. То, как долго оно продлится, зависит от того, как долго розничные инвесторы будут сомневаться в сложившемся мини-ралли», — подытожили в Santiment.

Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Данные: Х

На этом фоне отдельные публичные фигуры озвучивают долгосрочные ориентиры. Чанпэн Чжао заявивл, что считает достижение биткоином уровня $200 тыс. вполне очевидным сценарием. Том Ли прогнозирует, что Bitcoin может достичь $250 тыс. в 2026 году, если сломается классический 4-летний цикл. Инвестиционная компания Ark Invest, со своей стороны, сохраняет прогноз на 2030 год в широком диапазоне от $300 000 до $1,5 млн. В медвежьем сценарии компания закладывает цену около $300 000, в базовом — $710 000, а в бычьем — до $1,5 млн, связывая эти оценки с институционализацией рынка, притоком капитала в крипто-ETF, снижением волатильности и укреплением роли биткоина как цифрового аналога золота.

Источник: CryptoQuant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
В Киеве и Харькове осуждены организаторы мошеннической криптовалютной биржи: пострадали граждане Евросоюза, изъято почти $1,6 млн
Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов
MetaMask добавил в кошелек прогнозы Polymarket и страховку транзакций до $10 000
USDT раздора: Tether собирает рекордный резерв золота, S&P Global снижает рейтинг до минимального
Основателя блокчейна Terra До Квона приговорили к 15 годам: судьи говорят о $40 млрд потерь и 1 млн пострадавших, среди них - украинцы
На Рождественские праздники биткоин падал почти до $24 тыс. в связке с криптовалютой семьи Трампа
В 2025 году биткоин был менее волатильным, чем активы NVIDIA: прогнозисты говорят о $3 млн за BTC через 10 лет и желают удачи
Биткоин почти пробил $80 000: киты и холдеры начали избавляться от актива, кошелек Накамото обеднел на $47 млрд
Во Франции преступники ворвались в дом и угрозами похитили USB-накопитель с криптовалютными данными
ФБР обещает $5 млн вознаграждения за айтишников из КНДР, которые похитили $900 тыс. в криптовалютах
Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность
С кошельков, связанных с Silk Road Росса Ульбрихта, которого помиловал Трамп, переведено более $3 млн в биткоинах после 12-летней паузы
Binance разоблачила инсайдерскую торговлю — после этого мем-токен, о котором шла речь, взлетел еще выше
Аккаунт лидера оппозиции Венесуэлы взломали, чтобы продвигать мошеннический токен: сообщение набрало более 190 000 зрителей
В США выпустили бойлер, который майнит биткоин: цена - $2 000
Снова опасность: новый вирус через WhatsApp атакует пользователей популярных криптовалютных сервисов
Исторический рекорд: в 2025 году "умерли" 11,6 млн токенов — это более 86% всех провалов за последние 5 лет
Похититель 120 000 биткоинов с Bitfinex Илья Лихтенштейн досрочно освобождён — он поблагодарил закон Трампа»
США нужна Гренландия для дешевого майнинга биткоина, — считают американцы
Пользователь Cardano потерял более $6 млн за полминуты из-за ошибочной транзакции и проблем с ликвидностью
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить