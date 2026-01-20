Биткоин начал год стабильно: аналитики осторожно говорят о старте бычьего рынка

Биткоин в начале 2026 года уверенно удерживал уровень в $92 тыс. и в течение торгов поднимался выше $97 тыс. Данные ончейн-аналитики и поведение инвесторов указывают, что движение цены поддерживается фундаментальными факторами, а не краткосрочными спекуляциями.

Вчерашнее и сегодняшнее проседание до $90 тыс. на фоне обеспокоенности заявлениями Трампа о Гренландии и пошлинах для Европы в рамках существующего тренда не является показательным, уверены аналитики. По оценкам CryptoQuant, сейчас ключевую роль играет структура предложения. Показатель Value Days Destroyed, который отражает активность монет в зависимости от срока их содержания, в январе 2026 года опустился до 0,53 — одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений. Это означает, что на рынок поступают преимущественно недавно приобретенные биткоины, тогда как долгосрочные владельцы удерживают позиции и не создают давления продаж. Аналитики считают такую модель характерной для фаз устойчивого, «здорового» роста.

Параллельно с этим меняется распределение актива между участниками рынка. За период с 10 января адреса с балансом от 10 до 10 тыс. BTC суммарно нарастили запасы более чем на 32 тыс. BTC. В то же время розничные трейдеры сократили свои позиции примерно на 150 BTC, что эквивалентно уменьшению балансов на 0,3%. Такая вот асимметрия, когда крупные игроки аккумулируют актив на фоне продаж со стороны менее опытных инвесторов, традиционно рассматривается как предпосылка развития бычьего импульса.

Аналитики Santiment обращают внимание и на информационный фон. Несмотря на обновление ценовых максимумов, настроения в соцсетях остаются преимущественно отрицательными. Уровень страха, неопределенности и сомнений достиг самых высоких значений за последние 10 дней. Исторически подобные периоды скепсиса нередко совпадали с последующим продолжением роста, поскольку значительная часть рынка не верит в стабильность движения.

«Это идеальная конфигурация для начала бычьего ралли. То, как долго оно продлится, зависит от того, как долго розничные инвесторы будут сомневаться в сложившемся мини-ралли», — подытожили в Santiment.

На этом фоне отдельные публичные фигуры озвучивают долгосрочные ориентиры. Чанпэн Чжао заявивл, что считает достижение биткоином уровня $200 тыс. вполне очевидным сценарием. Том Ли прогнозирует, что Bitcoin может достичь $250 тыс. в 2026 году, если сломается классический 4-летний цикл. Инвестиционная компания Ark Invest, со своей стороны, сохраняет прогноз на 2030 год в широком диапазоне от $300 000 до $1,5 млн. В медвежьем сценарии компания закладывает цену около $300 000, в базовом — $710 000, а в бычьем — до $1,5 млн, связывая эти оценки с институционализацией рынка, притоком капитала в крипто-ETF, снижением волатильности и укреплением роли биткоина как цифрового аналога золота.

Источник: CryptoQuant