Прогресс достучался: амиши пересаживаются с коней на электробайки

У части амишских общин США вместо традиционных лошадей все чаще появляются электробайки: для них это не измена и не отход от принципов. В то же время внутри амишской среды продолжается дискуссия о границе между полезной технологией и потерей традиций.

Амиши хорошо известны своей приверженностью к традиционному образу жизни, но отдельные общины имеют право устанавливать собственные правила. Некоторые из более прогрессивных недавно расширили разрешения на использование велосипедов, включив в них электробайки, сообщает Forbs. Они воспринимают электровелосипеды не как технологическую угрозу их образу жизни, а как полезный инструмент. Дэвид Клайн, епископ церкви Старого порядка в Огайо, объясняет, что амиши выступают не против технологий как таковых, а против разрушительного влияния, которое технологии оказывают на общину.

«Мы достаточно открыты к технологиям. Мы пользуемся современной медициной. Ходим к стоматологу. Сдаем кровь. Автомобиль был, по сути, первой технологией, по которой амиши сказали: «Подождите. А что это сделает с обществом?» И, как мы знаем, Model T Генри Форда разрушила тысячи малых общин», — говорит он.

Компания Janus Motorcycles привлекает амишских мастеров к изготовлению рам и топливных баков. То же самое делает Keim Lumber в городе Чарм, штат Огайо, где сотни электровелосипедов подключаются к зарядке, пока их владельцы работают внутри.

«Электровелосипед дает мне больше времени для семьи, поскольку дорога на работу стала на 45 минут короче. Это примерно 10 миль в день, но я езжу не только на работу. Я бываю в разных местах в разное время. Поэтому за последние полтора года я проехал на своем велосипеде 3 400 миль», — говорит амиш Эйб Тройер, директор по продажам Keim Lumber.

Электровелосипеды стали особенно популярными среди амишей в штате Огайо, не только потому, что эта община является более прогрессивной, но и из-за холмистого рельефа местности. Хотя амиши живут вне централизованных электросетей, некоторые из них в ограниченном объеме используют электроэнергию, преимущественно солнечную. Примерно две трети амишских церквей в целом не против электровелосипедов, около трети запрещают. Возражения касаются не столько самой технологии, сколько ее потенциального негативного влияния.

«Моя самая большая тревога заключается в том, что они обменивают амишский способ передвижения на более быстрый транспорт, который в конечном итоге приведет к автомобилю. У нас уже есть много людей, у которых родители больше не имеют лошади и телеги, поэтому дети не учатся ими пользоваться», — сказал Март Миллер, фермер в отставке и епископ церкви.

Если это кажется слишком радикальным, стоит вспомнить, сколько автолюбителей сетуют на то, что их дети не научатся управлять автомобилем с механической коробкой передач, поскольку такие машины нынче стали редкостью. Это тот же процесс. Амиши могут не принимать автомобили, но некоторые их идеи выглядят дальновидными — в частности, использование солнечной энергии.

Источник: Jalopnik.com