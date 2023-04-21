ebii — электровелосипед Acer с функциями ИИ за €2000 выйдет в сентябре

Acer представила дебютную модель электровелосипеда ebii с функциями ИИ, которые, говорят в компании, обеспечат «оптимальный уровень комфорта» во время использования транспорта и адаптируют его к дорожным условиям и личным предпочтениям пользователя.

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Дизайн 16-килограммового электровелосипеда сочетает матовое белое покрытие и легкую раму из алюминиевого сплава, приводной ремень создан из нержавеющего углеродного материала, а сплошные шины из многослойных пеноматериалов не нуждаются в подкачке (в Acer говорят, что почти все компоненты изготовлены из материалов, которые подлежат переработке и повторному использованию).

Электровелосипед оснащен двигателем мощностью 250–350 Вт с крутящим моментом 40 Н·м и 48-вольтной CAN-шиной. Максимальная скорость, которую можно развить – 25 км/ч. Интересная особенность двигателя – то, что его можно устанавливать на разных ступицах в зависимости от потребностей пользователя.

ИИ-функция ebiiAssist адаптирует параметры работы электровелосипеда к дорожным условиям, силе вращения педалей и личным предпочтениям (со временем она становится более индивидуальной и самостоятельно приспосабливается к потребностям). Искусственный интеллект, на котором построена система управления электровелосипедом ebii, способен обрабатывать большие массивы данных и собирать информацию об использовании транспортного средства с помощью программы-компаньона ebiiGO.

Соединить смартфон с велосипедом можно с помощью Bluetooth – в приложении ebiiGO можно просматривать рекомендованные маршруты, контролировать заряд аккумулятора, отслеживать скорость передвижения. На руле также есть светодиодный экран, отображающий различные сообщения, например о длительности поездки на остаточном заряде.

Функция ebiiRide убережет пользователей от полной разрядки аккумулятора в пути. В приложении можно выбрать один из трех режимов эксплуатации:

Eco – максимальное сбережение энергии;

My ebii – интеллектуальная балансировка параметров;

Boost – максимальная скорость движения и мощность двигателя с учетом дорожных условий и расстояния до конечной точки маршрута.

Блок управления и аккумулятор объединили в компактный интеллектуальный модуль, благодаря чему пользователи смогут легко заряжать и транспортировать аккумулятор, а также при необходимости без проблем обслуживать и обновлять электровелосипед.

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Аккумулятор ebii заряжается до 100% в течение 2,5 часа – полного заряда хватит для того, чтобы преодолеть до 110 км. Опять же ИИ-технология оптимизирует потребление электроэнергии таким образом, чтобы заряда хватило на весь день. Аккумулятор также можно снять и использовать в качестве переносного зарядного устройства (для этого предусмотрена специальная эргономичная ручка).

Передние и задние фары электровелосипеда ebii автоматически включаются, когда вокруг становится темно, а дополнительные светодиоды, находящиеся под блоком управления, обеспечивают лучшую видимость во тьме. Транспорт также оснащен радиолокационной системой предупреждения о возможном столкновении. Датчик, оповещающий пользователя о наличии позади транспортных средств или других источников опасности, находится под сиденьем.

Электровелосипед Acer ebii поступит в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в сентябре с начальной ценой 1999 евро. Цена и доступность в Украине будут анонсированы позже.