Парадокс: в США дорожают подержанные Tesla, тогда как все остальные электромобили падают в цене

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

У США дорожчають вживані Tesla, тоді як всі інші EV падають у ціні: чому це стається?

Подержанные электромобили на рынке США демонстрируют нетипичную тенденцию: на фоне удешевления большинства моделей EV цены на подержанные Tesla, наоборот, растут. Средняя цена подержанной Tesla сейчас на 4,3% больше по сравнению с предыдущим периодом.


Данные аналитической компании iSeeCars показывают, что после завершения федеральной налоговой льготы для электромобилей средняя цена на подержанные Tesla поднялась более чем на 4% — с чуть более $30 тыс. до $31 329 за период с сентября 2025 года по январь 2026 года. Рост особенно заметен в премиальных моделях: Tesla Model S подорожала на 8,5% до $51 249, а Model X — на 10,3% до $57 306. Более доступные Model 3 и Model Y также стали дороже, но умереннее — на 2,6 и 1,3% соответственно.

В отличие от Tesla, большинство других электромобилей дешевеют. Например, Hyundai Kona Electric подешевела до 19 678 долларов (минус 6,4%), Volkswagen ID.4 — до $21 860 (минус 6,2%), а Ford Mustang Mach-E — до $29 014 (минус 5,1%). Даже популярный Nissan Leaf потерял в цене почти 5%. Единственным исключением среди премиум-сегмента стал Porsche Taycan, который подорожал на 4,1% до $77 552, однако это нишевый продукт, не формирующий общую динамику рынка. Аналитики iSeeCars объясняют рост цен на Tesla сочетанием брендовой лояльности и ограниченного производства отдельных моделей — компания объявила о сворачивании выпуска Model S и Model X, что подталкивает покупателей к вторичному рынку.

«Потеря налоговой льготы на электромобили, как для новых, так и для подержанных автомобилей, заставила большинство моделей снизить цены. Автомобили с более высокой ценой, которые часто продаются в меньших объемах менее чувствительным к цене покупателям, оставались стабильными или даже подорожали. Но для массовых покупателей и продавцов электромобилей, не являющихся Tesla, льгота явно играла роль в продаже электромобилей, и ее компенсировали снижением цен», — сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

В то же время на рынке электромобилей в целом наблюдается спад спроса: доля продаж подержанных EV сократилась примерно на 20 процентов, а средняя цена по сегменту выросла всего на 3,5% до $30 666. Это означает, что рост Tesla выглядит аномальным — большинство брендов, наоборот, корректируют цены вниз, чтобы стимулировать продажи. Ситуация может свидетельствовать об устойчивом интересе к продукции Tesla, даже несмотря на появление новых конкурентных моделей и изменение налогового режима. Рынок электромобилей остается динамичным: аналитики ожидают дальнейших колебаний цен в зависимости от производственных планов компаний и темпов перехода потребителей на электротранспорт.


Вторичный рынок Tesla демонстрирует, что бренд сохраняет высокую ценность даже после нескольких лет эксплуатации — фактор, который может влиять на стратегии других автопроизводителей в сегменте электромобилей. Дальнейшая динамика покажет, является ли нынешнее рост цен на Tesla устойчивым трендом или временным отклонением рынка. Завершающее наблюдение: электромобильный сегмент все еще проходит этап адаптации, где баланс между предложением и спросом определяет ценовые тренды.

Tesla знизила ціну Cybertruck до $59 990 і здешевила Cyberbeast на $15 000

Источник: Gizmodo

