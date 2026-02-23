Сколько стоит "заправлять" электромобиль от собственной солнечной электростанции: итог за 2 года

Владелец электромобиля поделился реальными затратами на зарядку после установки домашней СЭС — и цифры оказались показательными. Пользователь KSteem проехал более 23 тыс. км (23 300 км за два года) на Chevrolet Blazer EV RS AWD 2024 и подсчитал экономические показатели.





По его словам, средняя эффективность составила около 5,5 км на кВт-ч.

«Я не езжу медленно и не пытаюсь экономить энергию, мне слишком нравится нажимать на педаль и чувствовать разгон, так что можно сказать, что это консервативные оценки, lol», — пишет он.

При тарифе $0,15/кВт-ч затраты на электроэнергию составили $617,65 за весь период.

Для сравнения: автомобиль с расходом 11,8 л/100 км обошелся бы примерно в $2100 (при цене $3 за галлон), а с 7,8 л/100 км — около $1400. Это соответствует оценкам 8,7-10,1 л/100 км для бензиновой версии Blazer. То есть проезд с помощью электромобиля в его случае стоит вдвое или даже втрое дешевле топлива.





«Как видите, в целом это половина или треть стоимости бензина для этого авто. Однако это не вся экономия или полная окупаемость, и многие это опускают», — добавляет он.

Далее перечень расходов, которых удалось избежать: замена масла, более долгий ресурс тормозных колодок благодаря рекуперации, отсутствие выхлопной системы, свечей зажигания, катализатора и т.д. За два года техобслуживание ограничилось лишь заменой покрышек.

Для зарядки KSteem установил домашнее Level 2-устройство Autel с отдельной линией и автоматом на 220 В (50 A). Такой зарядник добавляет около 53 км пробега в час. Даже полная зарядка в пиковый тариф обходится менее чем в $10, а большинство сессий — до $2. Полный заряд дает примерно 460 км запаса хода при обычной езде. Публичные станции он использовал только раз для теста и дважды за шесть лет владения электромобилями.

Ключевой фактор — солнечная генерация. В 2025 году дом потребил 27,4 МВт-ч и произвел около 17,5 МВт-ч, уменьшив счета примерно на $2300. При этом система сгенерировала на 2042 кВт-ч больше, чем использовал его Blazer за год.

«Сколько вы тратите на бензин и масло для вашего традиционного авто на ископаемом топливе? Мне нравится, что в среднем $20-$25 в месяц за год — это меньше, чем две замены масла!», — заключает он.

Источник: electrek