Ученые официально признали новый вид психического расстройства: страх, что вас заменит ИИ

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cureus и замеченному Futurism, работники все чаще страдают от дистресса, вызванного постоянным страхом быть замененными ИИ. Ситуация стала настолько серьезной, что требует собственного термина. И его нашли — AIRD.





Пока нет большого количества доказательств того, что внедрение ИИ привело к значительным потерям рабочих мест. Но оно повлекло значительное количество разговоров о сокращении, и это, похоже, реально сказывается на людях. Исследователи предлагают назвать эту новую, современную тревожность «AI replacement dysfunction» или AIRD. Авторы определяют ее как «новую, предложенную клиническую конструкцию, которая описывает психологический и экзистенциальный дистресс, который могут переживать люди, сталкиваясь с угрозой или реальностью потери работы из-за искусственного интеллекта (ИИ)».

Состояние сопровождается несколькими распространенными симптомами, включая тревожность, бессонницу, депрессию и путаницу идентичности, «что может отражать более глубокие страхи относительно собственной значимости, цели и будущей трудоустраиваемости«. Это также может привести к тому, что люди сталкиваются с дополнительными проблемами, такими как психиатрические расстройства и злоупотребление психоактивными веществами.

Тревожность из-за ИИ определенно является реальной. Недавний опрос Reuters/Ipsos показал, что 71% респондентов обеспокоены тем, что ИИ «навсегда оставит слишком много людей без работы«. Исследование Pew Research показало, что более половины американцев волнуются о том, как ИИ на рабочем месте повлияет на их занятость, и большинство людей с низким и средним уровнем дохода считают, что ИИ ухудшит их карьерные перспективы в будущем. Другое исследование показало, что люди, работающие в сферах, особенно уязвимых к автоматизации, чаще сообщают о повышенном уровне стресса и других негативных эмоций.





И хотя на удивление немного сокращений на самом деле было напрямую связано с ИИ (несмотря на то, что многие компании использовали ИИ как прикрытие для более широких увольнений), кажется, что вред все же наносится рабочей силе — в частности в отношении должностей начального уровня. Работникам в начале карьеры значительно сложнее найти работу, что по крайней мере частично можно объяснить большей готовностью компаний передавать такой труд ИИ. Но реальность такова, что экономика находится в сложном состоянии независимо от внедрения технологических инноваций, а компании, разрабатывающие ИИ, выигрывают от нарратива о том, что их модели способны выполнять работу на уровне человека. Поэтому слышать о том, что ИИ забирает вашу работу, фактически неизбежно — независимо от того, реальна эта угроза или нет.

Хотя AIRD еще не является признанным клиническим диагнозом, исследователи создали рамочную модель для его выявления, включая скрининговую анкету, призванную помочь клиницистам выявлять потенциальные симптомы. Лечение этого состояния будет определять врачно исследователи делают акцент на когнитивно-поведенческой терапии и других методах когнитивной реструктуризации, чтобы «помочь пациентам развить психологическую устойчивость и восстановить целостное ощущение себя».

Практический подход к скринингу AIRD включает использование специфических вопросов во время стандартных оценок психического состояния, которые позволяют выявить скрытые переживания, связанные с изменениями на рабочем месте и влиянием ИИ. Например, клиницисты могут спрашивать о недавних изменениях в профессии, отношении человека к автоматизации, а также о его эмоциональных реакциях на будущую карьерную жизнь — это помогает раскрыть более глубокий контекст тревоги и неуверенности. В документе также предлагается специальная анкета для скрининга AIRD, включающая вопросы об опасениях потери работы из-за ИИ, ощущении устарелости навыков, избегании новостей об автоматизации и эмоционального беспокойства из-за изменения профессионального ландшафта. Хотя этот инструмент еще не валидирован клинически, он может стать основой для систематического выявления симптомов, связанных с AIRD, в терапевтической практике.

Исследователи предлагают конкретные практические подходы для работы с людьми, демонстрирующими симптомы AIRD. В частности, они описывают терапевтические стратегии, такие как мотивационное интервьюирование, нарративная терапия, перестройка профессиональной идентичности и адаптационные техники, которые помогают пациентам постепенно переосмыслить свой жизненный путь и отношение к работе в мире, где технологии быстро меняют требования к профессиям. Авторы также подчеркивают важность роли психиатров и психологов не только в индивидуальной терапии, но и в более широком социальном контексте — путем участия в формировании политик, образовательных программ и общественных инициатив, которые могли бы уменьшить психологические последствия технологических изменений для работников. Такой подход рассматривается как часть стратегий «системного уровня» — не только лечение симптомов, но и предупреждение их возникновения.

В выводах авторы отмечают, что AIRD может стать критической проблемой для отрасли психического здоровья, что требует дальнейших исследований. Они предостерегают, что появление таких состояний, как реакция на технологические возмущения рабочего рынка, может расти со стремительным распространением автоматизации, поэтому системы здравоохранения, образования и социального обеспечения должны быть готовы не только к техническим изменениям, но и к психологическим последствиям, которые они вызывают.

Источник: Gizmodo.com