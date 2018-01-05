Производительность SoC Snapdragon 670 сравнили с Snapdragon 660 и Snapdragon 845 в тесте Geekbench

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

В базе теста Geekbench 4 обнаружились результаты тестирования производительности нового ещё не анонсированного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 670. В этом чипе применяются такие же вычислительные ядра Kryo, как и во флагманском процессоре Snapdragon 845.

Судя по данным теста, производительность процессора Snapdragon 670 находится между результатами моделей Snapdragon 660 и Snapdragon 845. Пока что технические характеристики нового чипа не уточняются. По данным предварительных утечек, он может оснащаться графическим решением Adreno 620. Рабочие частоты и используемый технологический процесс производства не сообщаются.

Также не разглашаются сведения о сроках официального анонса процессора Snapdragon 670.

Источник: gsmarena