С сегодняшнего дня на Netflix транслируется третий фильм во франшизе «Достать ножи», который продолжает приключения детектива Бенуа Блана — на этот раз в самом «смертоносном» деле в его жизни.

Фильм длится 2 часа 26 минут (самый длинный в серии) и получил украинский дубляж с субтитрами.

Как и в предыдущих двух фильмах, в главной роли предстает Дэниел Крейг. Однако, что интересно, его персонаж появляется только на 40-й минуте. Такой прием режиссер Райан Джонсон объяснил попытками придать ленте более традиционную структуру, приближенную к классике детективов и непосредственно произведениям Агаты Кристи.

«В первом акте вы встречаете всех подозреваемых, затем происходит убийство, а затем появляется детектив. Так что это было своеобразным возвращением к основам; я подумал, что это может быть интересно».

На этот раз «Достать ножи» предлагают более мрачную атмосферу, которая выделяется на фоне «домашнего» первого фильма и солнечных греческих пейзажей во втором. Действие разворачивается в пасторальном городке Новой Англии и местной церкви, где работает персонаж Джоша О’Коннора по имени Джад — некая новая версия «Ватсона», которую в предыдущих частях воплощали Ана де Армас и Жанель Моне.

Джад, в прошлом боксер, обнаруживает «отвратительные» намерения своего босса, местного монсеньора Викса (Джош Бролин) и публично с ним ссорится. Это приводит к тому, что парень попадает в число подозреваемых после внезапного убийства в церкви.

Традиционно фильм предлагает звездный актерский состав, который словно скопом «выдернули» из какой-то кинопремии: кроме вышеназванных, здесь есть Мила Кунис, Эндрю Скотт, Гленн Клоуз, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак и Томас Хейден Черч.

На момент публикации новости «Достать ножи 3» имел 93% от критиков и 94% на Rotten Tomatoes — немного меньше, чем у оригинального фильма 2009 года с 97%. В рецензиях фильм называют «интригующей детективной историей» в мрачно-смешной атмосфере, а из минусов определяют исключительно длинный хронометраж.