Новости Технологии 09.01.2026 comment views icon

Проспали лидера: китайская AGIBOT производит 39% человекоподобных роботов, Tesla отстает

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх

Китай постепенно обходит другие страны не только в производстве смартфонов и автомобилей, но и в более новых отраслях. Роботов Tesla Optimus гораздо меньше, чем их китайских «братьев».

Согласно новой отраслевой оценкой Omdia, мировой рынок гуманоидных роботов в 2025 году перешел в четкую фазу расширения. В течение года поставки достигли около 13 000 единиц, что отражает рост коммерческого спроса за пределами исследовательских лабораторий и пилотных проектов. Аналитики ожидают, что этот импульс резко ускорится в течение следующего десятилетия, и, по прогнозам, ежегодные поставки вырастут до 2,6 млн единиц к 2035 году, поскольку работы должны стать более экономически эффективными.

AGIBOT стала лидером рынка среди всех производителей в 2025 году. В течение года компания поставила более 5100 человекоподобных роботов и обеспечила себе примерно 39% мирового рынка. Это поставило AGIBOT на первое место как по объему поставок, так и по общей доле рынка. Компания опередила таких конкурентов, как Unitree, UBTech и несколько новых компаний-производителей. Как можно увидеть на диаграмме, доля Tesla на рынке довольно небольшая.

Unitree занимает вторую позицию с долей около 32%, тогда как остальной рынок распределен между такими компаниями, как UBTech, Leju Robotics, EngineAI и другими. Лишь небольшой вклад в ассортимент также сделали известные компании, как Tesla и Agility Robotics.

Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх
Распределение на рынке человекоподобных роботов / AGIBOT

Линейка продуктов AGIBOT охватывает полноразмерных гуманоидных роботов, меньшие модели половинного размера и колесные интеллектуальные роботы. Эти системы уже используются в практических условиях, как гостиничный бизнес, промышленное производство, логистические операции, патрулирование безопасности и сбор данных для обучения ИИ. Образовательные и научные исследования также остаются важными вариантами использования.

Лидер рынка также получил высокую оценку аналитиков во многих категориях, как мобильность, манипуляции, обучение с помощью искусственного интеллекта и масштабируемость. Omdia отмечает, что такие производители, как Unitree и Tesla стремятся к более универсальному робототехнического интеллекта.

Источники: GizmoChina

Популярные новости

arrow left
arrow right
Бездомные коты остановили работу фермы по майнингу биткоинов: убытки измеряются миллионами
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
Tesla Model Y признана наименее надежным автомобилем в Германии, — TÜV (Ассоциация технического надзора)
Водитель безопасности Tesla Robotaxi уснул за рулем во время движения авто
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
Китай обязал производителей добавлять на павербанки ЖК-дисплеи
Подделка "носка" Apple для iPhone стоит всего $6
Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость
Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов с глушителями
Капиталист или коммунист? Илон Маск говорит, что деньги станут неважными, Дженсен Хуанг просит предупредить, когда
Продажи Tesla падают второй год подряд, BYD — мировой лидер рынка электромобилей
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
"Я не шучу": Илон Маск говорит, что Tesla будет производить больше чипов ИИ, чем NVIDIA и все остальные вместе
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
Сколько на самом деле Tesla Robotaxi — исследование выявило, что громкий запуск оказался "пшиком"
Робота, управляемого ChatGPT, уговорили выстрелить в человека — это было довольно легко
Китай запустил распределенный вычислитель ИИ длиной 55 000 км — сеть охватывает 40 городов
10 работников Samsung арестованы за передачу Китаю технологии 10 нм DRAM
Суд установил, что Tesla обманывала насчет Autopilot, в то время, как компания убирает из Robotaxi "водителей безопасности"
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
Китайцы нашли "древнейший ПК" в мире возрастом 2000 лет
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить