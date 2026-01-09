Проспали лидера: китайская AGIBOT производит 39% человекоподобных роботов, Tesla отстает

Китай постепенно обходит другие страны не только в производстве смартфонов и автомобилей, но и в более новых отраслях. Роботов Tesla Optimus гораздо меньше, чем их китайских «братьев».

Согласно новой отраслевой оценкой Omdia, мировой рынок гуманоидных роботов в 2025 году перешел в четкую фазу расширения. В течение года поставки достигли около 13 000 единиц, что отражает рост коммерческого спроса за пределами исследовательских лабораторий и пилотных проектов. Аналитики ожидают, что этот импульс резко ускорится в течение следующего десятилетия, и, по прогнозам, ежегодные поставки вырастут до 2,6 млн единиц к 2035 году, поскольку работы должны стать более экономически эффективными.

AGIBOT стала лидером рынка среди всех производителей в 2025 году. В течение года компания поставила более 5100 человекоподобных роботов и обеспечила себе примерно 39% мирового рынка. Это поставило AGIBOT на первое место как по объему поставок, так и по общей доле рынка. Компания опередила таких конкурентов, как Unitree, UBTech и несколько новых компаний-производителей. Как можно увидеть на диаграмме, доля Tesla на рынке довольно небольшая.

Unitree занимает вторую позицию с долей около 32%, тогда как остальной рынок распределен между такими компаниями, как UBTech, Leju Robotics, EngineAI и другими. Лишь небольшой вклад в ассортимент также сделали известные компании, как Tesla и Agility Robotics.

Линейка продуктов AGIBOT охватывает полноразмерных гуманоидных роботов, меньшие модели половинного размера и колесные интеллектуальные роботы. Эти системы уже используются в практических условиях, как гостиничный бизнес, промышленное производство, логистические операции, патрулирование безопасности и сбор данных для обучения ИИ. Образовательные и научные исследования также остаются важными вариантами использования.

Лидер рынка также получил высокую оценку аналитиков во многих категориях, как мобильность, манипуляции, обучение с помощью искусственного интеллекта и масштабируемость. Omdia отмечает, что такие производители, как Unitree и Tesla стремятся к более универсальному робототехнического интеллекта.

Источники: GizmoChina