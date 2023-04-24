Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D сгорел и повредил плату, случай не единичный

Один из пользователей Reddit поделился фото деформированного процессора AMD Ryzen 7 7800X3D и испорченного сокета AM5. По словам владельца, он вернулся домой и застал вентилятор процессора работающим на полную, система при этом выдавала ошибку. Разборка выявила вздутие на чипе и соответствующую деформацию процессорного разъема.

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Другие пользователи в комментариях подтвердили аналогичные инциденты, а команда Gamers Nexus пожелала купить поврежденные компоненты для исследования. Известный оверклокер der8auer также столкнулся со сгоревшим процессором 7000X3D во время попытки разгона. По словам опытного энтузиаста, он не ожидал, что чип может вый ти из строя так рано и практически без нагрузки – прямо из BIOS.

О точной причине выхода из строя Ryzen 7800X3D говорить рано, но предполагается деформация контактной площадки из-за перегрева. Учитывая, что проблема не коснулась обычных процессоров AMD 7000X, наличие 3D V-Cache может иметь отношение к перегреву. Дополнительный кэш, с которым взаимодействует лишь часть ядер, ограничивает разгонный потенциал.

Виноваты могут быть и некорректные режимы BIOS, слишком сильно разгоняющие процессор автоматически. Недавно Asus обновила ПО некоторых материнских плат на AMD X670, при этом отозвав предыдущие версии, но для ряда плат они все еще доступны. Производители матплат и AMD пока не прокомментировали ситуацию, Владельцам процессоров X3D пока рекомендуется воздержаться от экспериментов с разгоном и позаботиться о достаточном охлаждении.

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Источник: Tom’s Hardware