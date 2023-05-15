Процессор Apple M3 Pro получит 12 ядер CPU и 18 ядер GPU — Марк Гурман

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple тестирует процессор M3, который содержит 12 вычислительных ядер и 18 графических ядер. Судя по имеющейся информации, чип работает на необъявленном MacBook Pro с macOS 14. Гурман предполагает, что версия M3, который тестирует Apple, — это M3 Pro базового уровня. Её выход на рынок ожидается в следующем году.

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Как ожидается, грядущая линейка процессоров M3 будет изготавливаться компанией TSMC по нормам 3-нанометрового технологического процесса. Переход от 5 нм к 3 нм, по-видимому, объясняет увеличение плотности ядер. Напомним, версии M1 Pro и M2 Pro оснащены 8 и 10 вычислительными ядрами, а также 14 и 16 графическими ядрами, соответственно. Иными словами, M3 Pro получит на 50% больше вычислительных ядер, чем его предшественник первого поколения. По данным Гурмана, Apple равномерно распределяет высокопроизводительные и энергоэффективные ядра в новом чипе. Также сообщается, что процессор M3 Pro был замечен с 36 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, M2 Pro поставляется с 16 ГБ памяти, ее можно увеличить до 32 ГБ.

Прежде чем Apple анонсирует M3 Pro, компании сначала нужно выпустить стандартный чип M3.

«Я считаю, что первые компьютеры Mac с чипами M3 начнут поступать к концу года или в начале следующего года», — отмечает Гурман.

Источник: Engadget