Новости Технологии 22.01.2024 в 11:21 comment views icon

Процессоры Intel 15-го поколения (Arrow Lake-S) вероятно откажутся от технологии многопоточности Hyper-Threading в пользу Rentable Units

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Процессоры Intel 15-го поколения (Arrow Lake-S) вероятно откажутся от технологии многопоточности Hyper-Threading в пользу Rentable Units

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Утечка документации Intel проливает свет на грядущую платформу Arrow Lake-S. Отмечается, что будущие настольные процессоры 15-го поколения (Arrow Lake) могут не иметь поддержки технологии Hyper-Threading (HT). В технической записке перечислены ожидаемые 8 производительных ядер Arrow Lake без каких-либо потоков, включенных через SMT. Это согласуется с предыдущими слухами об отказе от Hyper-Threading.

Потеря Hyper-Threading может существенно повлиять на производительность Arrow Lake в многопоточных приложениях по сравнению с предшественниками Raptor Lake. По оценкам, HT обеспечивает ускорение многопоточных рабочих нагрузок на 10-15% за счет использования логических ядер. Однако в играх отключение HT имеет незначительное влияние, а в некоторых случаях может даже повысить частоту кадров. Таким образом, семейство Arrow Lake может достичь предполагаемого Intel прироста производительности в играх на 30% только за счет архитектурных улучшений.

Процессоры Intel 15-го поколения (Arrow Lake-S) вероятно откажутся от технологии многопоточности Hyper-Threading в пользу Rentable Units

Однако отказ от традиционной технологии HT, скорее всего, придет к использованию нового решения Rentable Units. Этот новый подход является ответом на внедрение гибридной архитектуры ядер, при котором наблюдается рост числа приложений, использующих маломощные E-ядра для повышения производительности и эффективности.

Rentable Units — это более эффективное псевдомногопоточное решение, которое разбивает первый поток входящих инструкций на две части, распределяя их по разным ядрам в зависимости от сложности. Rentable Units будет использовать таймеры и счетчики для измерения использования ядра P/E и отправлять части потока каждому ядру для обработки. Это по своей сути требует большего размера кэша. По слухам, процессоры Arrow Lake имеют 3 МБ кэша L2 на ядро. Также отмечается, что Arrow Lake поддерживает более быструю память DDR5-6400.

Источник: techpowerup

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