Процессоры Intel Arrow Lake потеряют поддержку памяти DDR4 и гиперпоточности, однако будут иметь NPU и 4 графических ядра Xe

Будущая серия процессоров Intel Arrow Lake, выход которых ожидается до конца этого года, станет первой общей линейкой Intel для настольных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств, которая получит ядра для ускорения задач искусственного интеллекта.

Переход на Arrow Lake для настольных компьютеров также означает переход на новую платформу с разъемом LGA-1851. В то же время эти чипы потеряют поддержку памяти DDR4. Также отмечается, что серия клиентских CPU следующего поколения, вероятно, будет называться Core Ultra 200, или как Intel называет это Core Ultra второго поколения. Следовательно, не следует ожидать появления чипов Core 15-го поколения.

Также подтверждаются предыдущие слухи, что процессоры Intel Arrow Lake потеряют поддержку гиперпоточности. В то же время инсайдер утверждает, что новые процессоры не будут иметь ядер LP (low-power) E-Core, как в чипах Meteor Lake. Однако в них будет блок нейронной обработки NPU, который должен обеспечивать подобную производительность, как у Meteor Lake.

Интегрированный графический ускоритель будет иметь 4 ядра Xe и будет маркироваться как Intel Graphics. В случае Arrow Lake-S (дня настольных ПК) графика должна базироваться на архитектуре Xe-LPG, тогда как мобильный вариант имеет архитектуру Xe-LPG+.

Автор утечки также отметил, что узел Intel 20A будет использоваться исключительно для конфигурации ядер 6P+8E для настольных версий Arrow Lake. Следует ожидать такие чипы в будущей серии Core Ultra 5 (не серии K).

Источник: videocardz

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