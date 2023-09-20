Новости Кино 20.09.2023 в 17:41

Приквел «Голодных игр» — финальный трейлер антиутопии «Баллада о змеях и певчих птицах» с Рэйчел Зеглер и Питером Динклейджем

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Действия приквела разворачиваются за 64 года до оригинальной трилогии, где в центре внимания еще юный будущий безжалостный диктатор Панема Кориолан Сноу (Том Блайт), который пытается спасти репутацию своей семьи, став наставником в десятых ежегодных Голодных играх.

Чего он не ожидает, так это оказаться в паре с молодой девушкой Люси Грей Берд (Рэйчел Зеглер), которой восхищается, как и остальные жители Панема. Уверенный в себе Кориолан ставит цель любой ценой привести свою подопечную к победе в турнире.

«Баллада о змеях и певчих птицах» адаптирована из одноименного романа Сюзанны Коллинз, автора трилогии-бестселлера. Книга была опубликована в мае 2020 года, впрочем, новости об экранизации появились уже за месяц до этого.

Сценарий к фильму писал Майкл Лессли на основе предыдущего черновика Майкла Арндта, а выпускник франшизы Фрэнсис Лоуренс вернулся в качестве режиссера и продюсера приквела. Коллинз выступает исполнительным продюсером вместе с Джимом Миллером и Тимом Паленом.

Кроме Тома Блайта и Рэйчел Зеглер в фильме сыграли Питер Динклейдж (Игра престолов), Виола Дэвис (Отряд самоубийц, Черный Адам) и Гантер Шафер (Эйфория).

В мировом прокате «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»  выйдут 17 ноября 2023 года.

Трейлер

Постер

Приквел «Голодних ігор» — фінальний трейлер антиутопії «Балада про співочих пташок і змій» з Рейчел Зеглер та Пітером Дінклейджем

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