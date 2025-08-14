Новости Игры 14.08.2025 comment views icon

PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В августе подписчики PS Plus дополнительно получат 11 новых игр, из которых мы расскажем о 10. Ниже расскажем о чем.

Среди самых приятных проектов в списке — Mortal Kombat 1 и Marvel’s Spider-Man. Последний возвращается после того, как исчез из сервиса в апреле 2023 года. Однако одну из перечня мы вспомним, потому что она российская. Вот такие дела. Новинки будут дополнительными к тем тайтлам, которые пополнили каталог в начале августа.

Вместе с тем подписчики PlayStation Plus Premium смогут опробовать 5-часовую пробную версию Death Stranding 2: On the Beach. Плюс получат две классические игры с PS1 — Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis. Теперь классика доступна на PS4 и PS5.

Список игр PS Plus Extra и Premium с 19 августа

  • Mortal Kombat 1 (PS5)
  • Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4)
  • Sword of the Sea (PS5)
  • Earth Defense Force 6 (PS5, PS4)
  • Unicorn Overlord (PS5, PS4)
  • Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4)
  • Harold Halibut (PS5)
  • Coral Island (PS5)

Список игр PS Plus Premium

  • Resident Evil 2 (PS1) — PS5, PS4
  • Resident Evil 3: Nemesis (PS1) — PS5, PS4

Отметим, что параллельно PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90%. Там можно найти Bloodborne, Destiny 2 и сотни других игр.

Источник: Blog.PlayStation

Популярные новости

arrow left
arrow right
Sony подала в суд на Tencent из-за «рабского клона» Horizon
Sony готовит фильм по Bloodborne — Миядзаки «пролетает», ищут режиссера с готическим видением
Что нового в PS Plus в июле: полный список игр и бонус для фанатов Cyberpunk 2077
В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии
GSC представила дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — обновление движка, приборы ночного видения и новые миссии
PS Store отдает две культовые трилогии игр всего за $6 — в десять раз меньше обычной цены
Новая Gothic от немцев? Анонсирована экшн-RPG Asterfel "в стиле 2000-х" с открытым миром и мутантами
Sony объявила бесплатную раздачу Diablo 4 на 15-ю годовщину PS Plus
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
Следующая Xbox будет мощнее PS6, — инсайдер
В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%
Стартовала вторая бета Battlefield 6 с новыми картами и режимами
Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами
Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9, но в последний раз для франшизы, — инсайдер
Sony анонсировала FlexStrike — первый официальный контроллер PlayStation для файтингов
Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
Стартовали съемки "Человек-паук 4": первый тизер с новым костюмом Тома Холланда
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить