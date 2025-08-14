PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man

В августе подписчики PS Plus дополнительно получат 11 новых игр, из которых мы расскажем о 10. Ниже расскажем о чем.

Среди самых приятных проектов в списке — Mortal Kombat 1 и Marvel’s Spider-Man. Последний возвращается после того, как исчез из сервиса в апреле 2023 года. Однако одну из перечня мы вспомним, потому что она российская. Вот такие дела. Новинки будут дополнительными к тем тайтлам, которые пополнили каталог в начале августа.

Вместе с тем подписчики PlayStation Plus Premium смогут опробовать 5-часовую пробную версию Death Stranding 2: On the Beach. Плюс получат две классические игры с PS1 — Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis. Теперь классика доступна на PS4 и PS5.

Список игр PS Plus Extra и Premium с 19 августа

Mortal Kombat 1 (PS5)

Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4)

Sword of the Sea (PS5)

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4)

Unicorn Overlord (PS5, PS4)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4)

Harold Halibut (PS5)

Coral Island (PS5)

Список игр PS Plus Premium

Resident Evil 2 (PS1) — PS5, PS4

Resident Evil 3: Nemesis (PS1) — PS5, PS4

Отметим, что параллельно PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90%. Там можно найти Bloodborne, Destiny 2 и сотни других игр.

Источник: Blog.PlayStation