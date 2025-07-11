Пятничный чат ITC: Windows 22H5 наконец-то без «мусора», Gemini контролирует ваш смартфон и универсал-дальнобойщик от BYD

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

То ли недели становятся короче, то ли время разогналось до невероятности, но мы как будто только вчера встречались с вами в Пятничном чате. Тем не менее, календарь не стоит на месте и у нас очередная подборка «Легких итогов недели», в которых мы не только вспоминаем, что случилось за эти пять дней, но и ждем новостей от вас, ком’юніті. Так что не забываем традиционно отметиться в комментариях.

Пока одни смеются над китайским автопромом, BYD выпустила очень «дальнобойный» универсал. И действительно, на фоне массовой популярности кроссоверов миру не хватает старых-добрых универсалов, тем более гибридных. И вот мы увидели один из них. Seal 06 DM-i может проехать до 2000 км без дозаправки. Это примерно как доехать из Киева в Амстердам, или, если вы фанат фильма «Такси», то и в Марсель, не останавливаясь на заправке. Хотя все же стоит сделать паузу на чашечку кофе.

Новинка сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель с электромотором и обещает расход всего 3,15-4,25 литра на 100 км в зависимости от версии. В багажнике помещается 670 литров вещей, или чего-нибудь повеселее. Бонусом идет встроенный холодильник с подогревом. Что это значит, известно только маркетологам. Неужели теперь можно возить холодное пиво, и горячий чай одновременно? Цена стартует от $15 320, что для универсала с таким запасом хода выглядит довольно привлекательно. Поэтому перевозчики б/у автомобилей из Европы скоро могут разволноваться.

Google решила за всех, что пользователям Android срочно нужен доступ Gemini к их личным данным, и активировала эту функцию автоматически. Теперь ИИ может читать ваши сообщения, просматривать фото и взаимодействовать с приложениями — даже если вы этого не хотели. Уверенно шагаем к моменту, когда рано или поздно по «рафинированным сигнатурам» ваша цифровая жизнь окажется под микроскопом и не факт, что только в Google.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Самое интересное, что полностью удалить Gemini почти невозможно. Даже если вы пройдете все круги ада с настройками, используете ADB через компьютер и проделаете ритуальные танцы вокруг смартфона, он все равно может остаться в системе. Google на запросы об инструкциях по удалению отвечает размыто, рассказывая о преимуществах ИИ вместо конкретных шагов. Эксперты сравнивают ситуацию с интеграцией Internet Explorer в Windows 90-х, которая привела к антимонопольным искам.

С конца июня все смартфоны в ЕС получили эко-маркировку с информацией об энергоэффективности батарей. И здесь обнаружились интересные вещи: Samsung обещает 2000 циклов зарядки для своих флагманов, тогда как Apple и Google скромно заявляют лишь 1000 циклов. Неужели Galaxy S25 теоретически продержится вдвое дольше iPhone 16 Pro Max?

Новая маркировка стала частью кампании ЕС по энергоэффективности, которая должна сэкономить каждой семье до 150 евро и уменьшить выбросы CO₂ на 46 миллионов тонн. Теперь по крайней мере мы знаем, почему Samsung так уверенно дает гарантию на свои батареи. Надеемся, что когда-то в будущем введутся и другие механизмы вроде индекса ремонтопригодности, совместимости или взаимозаменяемости компонентов.

Создатель Twitter представил BitChat. Это мессенджер, который работает через Bluetooth без интернета, серверов и номеров телефонов. Система использует mesh-сеть, где каждое устройство одновременно является клиентом и ретранслятором, передавая сообщения на расстояние до 30 метров между устройствами.

Приложение рассчитано на протесты, зоны стихийных бедствий и отдаленные регионы, где интернет недоступен или заблокирован. Сообщения шифруются насквозь и по умолчанию хранятся только в памяти устройства. Пока BitChat работает только на iOS через TestFlight, но в планах поддержка Wi-Fi для передачи больших сообщений.

Microsoft наконец-то услышала стоны миллионов пользователей и в Windows 11 25H2 добавила возможность официально удалять встроенные программы через групповые политики. Теперь можно избавиться от множества ненужных и надоедливых приложений, которые вы, возможно, никогда и не открывали. Тот же Copilot и X-BOX не стали исключением.

Правда, как всегда, есть нюанс. Функция доступна только для версий Pro и выше, поэтому пользователи Home остаются с PowerShell и сторонними решениями, как лучшими друзьями оптимизации и тонкой настройки своей системы. Microsoft действует в классическом для себя стиле. Хочешь немного больше контроля над собственным компьютером? Плати больше!

Не забывайте заходить в комментарии, которые сегодня превращаются в старый-добрый Пятничный чат!