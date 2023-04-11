QuakeCon 2023 пройдет 10-13 августа — впервые с 2019 года Bethesda проведет «живую» презентацию

Впервые за три года QuakeCon состоится физически. Bethesda поделилась информацией о дате и формате мероприятия – оно пройдет с 10 по 13 августа в Грейпвайне, штат Техас. Физическое присутствие на мероприятии по-прежнему будет меньше, чем в прошлые годы, с упором на вечеринку BYOC (Bring Your Own Computer) по локальной сети.

Курс Курс фотографії Поговоримо не про селфі? Запишіть мене на курс

В Twitch будут транслироваться ивенты для тех, кто не сможет попасть на QuakeCon лично. Обычно в таком формате проводятся интервью и различные анонсы. Релиз Starfield от Bethesda запланирован на 6 сентября 2023 года – возможно, часть событий будет посвящена этой игре

«QuakeCon — наше любимое событие года, и мы не можем дождаться, когда наконец-то снова сможем лично увидеть наше невероятное сообщество, отметить игры и провести все выходные с тысячами друзей», — Марти Стрэттон, глава студии id Software.

На QuakeCon не будет свободного входа – доступ будет только у предварительно зарегистрированных участников BYOC. Розыгрыш элитных регистрационных пакетов на мероприятие стартует 11 апреля, обычная предварительной регистрации начнется 21 апреля. Полное расписание QuakeCon 2023 будет доступно позже.

Курс Мікросервісна архітектура. Це вам не шубу в труси заправляти . Хочу на курси

Источник: Windows Central