QuakeCon 2023 пройдет 10-13 августа — впервые с 2019 года Bethesda проведет «живую» презентацию

Впервые за три года QuakeCon состоится физически. Bethesda поделилась информацией о дате и формате мероприятия – оно пройдет с 10 по 13 августа в Грейпвайне, штат Техас. Физическое присутствие на мероприятии по-прежнему будет меньше, чем в прошлые годы, с упором на вечеринку BYOC (Bring Your Own Computer) по локальной сети.
В Twitch будут транслироваться ивенты для тех, кто не сможет попасть на QuakeCon лично. Обычно в таком формате проводятся интервью и различные анонсы. Релиз Starfield от Bethesda запланирован на 6 сентября 2023 года – возможно, часть событий будет посвящена этой игре
«QuakeCon — наше любимое событие года, и мы не можем дождаться, когда наконец-то снова сможем лично увидеть наше невероятное сообщество, отметить игры и провести все выходные с тысячами друзей», — Марти Стрэттон, глава студии id Software.
На QuakeCon не будет свободного входа – доступ будет только у предварительно зарегистрированных участников BYOC. Розыгрыш элитных регистрационных пакетов на мероприятие стартует 11 апреля, обычная предварительной регистрации начнется 21 апреля. Полное расписание QuakeCon 2023 будет доступно позже.
Источник: Windows Central