Qualcomm анонсировала SoC Snapdragon 690: поддержка 5G и ядра Cortex-A77 добрались до среднебюджетного сегмента





Компания Qualcomm расширила линейку своих мобильных чипсетов с поддержкой связи 5G на серию среднего уровня Snapdragon 600, представив новую платформу Snapdragon 690. Новый чип получил ряд улучшений не только в плане поддержки мобильной связи нового поколения, но и в других аспектах.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 сохранил конфигурацию больших (производительных) и малых (энергоэффективных) ядер 2+6. Вместе с тем, компания интегрировала в данную новинку ядра Cortex-A77, что позволило повысить производительность сразу на 20% только за счёт микроархитектурных улучшений. При этом частота ядер осталась на том же уровне, что и у других представителей серии Snapdragon 600 и составляет 2 ГГц для больших ядер и 1,7 ГГц для малых ядер Cortex-A55. Графическая подсистема также подверглась значительной модернизации. Она выполнена на базе GPU Adreno 619L, благодаря чему удалось обеспечить прирост графической производительности на внушительные 60% по сравнению с предыдущим поколением в составе Snapdragon 675. Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4X в двухканальной конфигурации с 16-битным доступом. Этого достаточно для требований пропускной способности в этом сегменте производительности. Новая система-на-чипе изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса.

Вместе с тем, Qualcomm предлагает некоторые из новых мультимедийных функций более высокого класса для серии Snapdragon 600. Например, новое поколение сигнального процессора Spectra iSP способно поддерживать съёмку фотографий с разрешением до 192 Мп, или датчики с многокадровым шумоподавлением с разрешением до 48 Мп, или конфигурации из двух камер с датчиками до 32+16 Мп. Чип поддерживает 10 битные захват и отображение изображений, что позволяет записывать и демонстрировать изображения HDR 4K. Однако нет упоминаний о поддержке записи видео в разрешении 4K/60p.

Ключевой особенностью процессора Snapdragon 690 является наличие встроенного 5G-модема – впервые в серии Snapdragon 600. Интегрированный модем X51 обеспечивает поддержку связи 5G в частотном диапазоне до 6 ГГц и поддержку глобальных частотных диапазонов. Устройство способно достигать скорости загрузки данных до 2500 Мбит/с и скорости отдачи до 1200 Мбит/с в сетях до 6 ГГц, используя до 100 МГц спектра.

Чип, по-видимому, не поддерживает mmWave, что логично с учётом ценового диапазона, в котором предполагается использовать серию Snapdragon 600, а также общего отсутствия использования mmWave на большинстве рынков.

Как ожидается, готовые потребительские продукты на базе процессора Qualcomm Snapdragon 690 появятся на рынке во второй половине этого года. Его будут использовать в своих смартфонах компании HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL и Wingtech.

Источник: anandtech