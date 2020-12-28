Qualcomm больше не возглавляет рынок процессоров для смартфонов, новый лидер — MediaTek





По данным аналитической компании Counterpoint Research, в индустрии смартфонов произошли перемены. На протяжении третьего квартала 2020 года сменился лидер на рынке чипсетов для смартфонов – компания MediaTek обошла Qualcomm и стала крупнейшим поставщиком этих компонентов.

В третьем квартале 2020 года MediaTek заняла 31% доли рынка процессоров для смартфонов. Компания продемонстрировала существенный прирост по сравнению с 26% доли рынка годом ранее. Успех MediaTek объясняется высокими объёмами продаж бюджетных смартфонов в ценовом диапазоне $100-$250 на двух крупнейших рынках: в Китае и Индии. Потребители в Индии, как развивающейся стране, предпочитают покупать недорогие бренды, многие из которых используют чипы MediaTek, а не Qualcomm. Также наблюдается высокий спрос на доступные модели смартфонов и на других развивающихся рынках: в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Также некоторые производители смартфонов стали чаще использовать чипсеты MediaTek для своих продуктов. Например, Доля процессоров MediaTek в мобильных устройствах Xiaomi увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за запрета на использование продуктов Huawei в США, доступные чипы MediaTek, изготовленные на производственных мощностях TSMC, стали для многих OEM-производителей основным вариантом быстрого заполнения образовавшегося пробела.

Qualcomm опустилась на второе место по объёмам поставки процессоров для смартфонов, теперь ей принадлежит 29% доли этого рынка (против 31% в третьем квартале 2019 года). Тем не менее, компания остаётся ведущим поставщиком чипсетов с поддержкой связи 5G, и этот рынок увеличился вдвое за минувший квартал. По данным Counterpoint Research, 17% всех смартфонов, проданных на протяжении 2020 года, обладали поддержкой связи 5G. Предполагается, что в дальнейшем доля этих устройств будет и далее увеличиваться подобными темпами, и по итогам четвёртого квартала достигнет 33%. С учётом роста объёмов поставок процессоров для смартфонов с поддержкой 5G, Qualcomm имеет все шансы вернуть себе звание лидера рынка мобильных чипсетов.

На третьей позиции в рейтинге Counterpoint Research оказалось сразу три компании. По 12% доли рынка процессоров для смартфонов оказалось у Apple, Samsung и подразделения Huawei HiSilicon. При этом доля HiSilicon осталась неизменной по сравнению с третьим кварталом 2019 года, компания Apple смогла нарастить долю рынка на 1 процентный пункт, а у Samsung наблюдается снижение на 4 процентных пункта.

Источник: phonearena