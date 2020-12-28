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Qualcomm больше не возглавляет рынок процессоров для смартфонов, новый лидер — MediaTek

Qualcomm больше не возглавляет рынок процессоров для смартфонов, новый лидер — MediaTek

Qualcomm больше не возглавляет рынок процессоров для смартфонов, новый лидер — MediaTek


По данным аналитической компании Counterpoint Research, в индустрии смартфонов произошли перемены. На протяжении третьего квартала 2020 года сменился лидер на рынке чипсетов для смартфонов – компания MediaTek обошла Qualcomm и стала крупнейшим поставщиком этих компонентов.

В третьем квартале 2020 года MediaTek заняла 31% доли рынка процессоров для смартфонов. Компания продемонстрировала существенный прирост по сравнению с 26% доли рынка годом ранее. Успех MediaTek объясняется высокими объёмами продаж бюджетных смартфонов в ценовом диапазоне $100-$250 на двух крупнейших рынках: в Китае и Индии. Потребители в Индии, как развивающейся стране, предпочитают покупать недорогие бренды, многие из которых используют чипы MediaTek, а не Qualcomm. Также наблюдается высокий спрос на доступные модели смартфонов и на других развивающихся рынках: в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Также некоторые производители смартфонов стали чаще использовать чипсеты MediaTek для своих продуктов. Например, Доля процессоров MediaTek в мобильных устройствах Xiaomi увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за запрета на использование продуктов Huawei в США, доступные чипы MediaTek, изготовленные на производственных мощностях TSMC, стали для многих OEM-производителей основным вариантом быстрого заполнения образовавшегося пробела.

Qualcomm утратила звание крупнейшего поставщика чипсетов для смартфонов, новым лидером стала MediaTek

Qualcomm опустилась на второе место по объёмам поставки процессоров для смартфонов, теперь ей принадлежит 29% доли этого рынка (против 31% в третьем квартале 2019 года). Тем не менее, компания остаётся ведущим поставщиком чипсетов с поддержкой связи 5G, и этот рынок увеличился вдвое за минувший квартал. По данным Counterpoint Research, 17% всех смартфонов, проданных на протяжении 2020 года, обладали поддержкой связи 5G. Предполагается, что в дальнейшем доля этих устройств будет и далее увеличиваться подобными темпами, и по итогам четвёртого квартала достигнет 33%. С учётом роста объёмов поставок процессоров для смартфонов с поддержкой 5G, Qualcomm имеет все шансы вернуть себе звание лидера рынка мобильных чипсетов.

Qualcomm утратила звание крупнейшего поставщика чипсетов для смартфонов, новым лидером стала MediaTek

На третьей позиции в рейтинге Counterpoint Research оказалось сразу три компании. По 12% доли рынка процессоров для смартфонов оказалось у Apple, Samsung и подразделения Huawei HiSilicon. При этом доля HiSilicon осталась неизменной по сравнению с третьим кварталом 2019 года, компания Apple смогла нарастить долю рынка на 1 процентный пункт, а у Samsung наблюдается снижение на 4 процентных пункта.

Источник: phonearena

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