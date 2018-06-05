Qualcomm официально анонсировала процессор Snapdragon 850 для устройств Windows 10 Always Connected PC

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Предыдущие утечки подтвердились, и компания Qualcomm официально анонсировала новый процессор Snapdragon 850. Он создан специально для использования в устройствах Windows 10 Always Connected PC – постоянно подключенных к интернету компьютерах с операционной системой Windows 10.

По сравнению с чипом Snapdragon 835, использовавшимся в первых устройствах Windows 10 Always Connected PC, процессор Snapdragon 850 обеспечивает прирост производительности, скорости передачи данных и энергоэффективности. Новинка является незначительно доработанной версией Snapdragon 845, как в программной, так и в аппаратной сферах. При этом чип Snapdragon 850 не будет использоваться в Android-смартфонах, а только в компьютерных системах.

По сравнению с чипом Snapdragon 835, новый процессор Snapdragon 850 обеспечивает прирост производительности на 30%, прирост длительности автономной работы от батареи – на 20%, прирост пиковой скорости передачи данных – на 20%. Новинка изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса второго поколения, как и Snapdragon 845. При этом в новом устройстве используется тот же высокоскоростной модем X20 для обеспечения гигабитного интернет-доступа через мобильные сети.

По данным Qualcomm, производители компьютерной техники выведут на рынок свои устройства Windows 10 Always Connected PC на базе Snapdragon 850 накануне новогодних праздников в конце нынешнего года. При этом количество партнёров будет расширено по сравнению с прошлым годом. Заявлен выход устройства от Samsung.

Источник: The Verge