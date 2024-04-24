Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процессор якобы производительнее Apple M3

Qulcomm представила процессор Snapdragon X Plus для ноутбуков с Windows, основанный на той же архитектуре Oryon, что и Snapdragon X Elite. Компания заявляет, что он способен превзойти чип M3 от Apple и потребляет меньше энергии.

Snapdragon X Elite впоследствии появится в ноутбуках премиум-класса, а для более демократичного сегмента Qualcomm приготовила чип Snapdragon X Plus. Процессор имеет 10 ядер — шесть производительных и четыре энергоэффективных. В отличие от старшей модели, Qualcomm не реализовала в нем повышение тактовой частоты, но каждое ядро может работать на частоте до 3,40 ГГц при условии соблюдения температурного предела. Процессор также имеет 42 МБ кэша и создан на 4 нм техпроцессе TSMC. Snapdragon X Plus оснащен графическим чипом Adreno с производительностью до 3,8 TFLOPS и блоком нейронной обработки (NPU) с производительностью 45 TOPS.

Процессор поддерживает оперативную память до 64 ГБ LPDDR5X 8448 МТ/с. Ноутбуки с Snapdragon X Plus смогут получить лучшие вебкамеры с помощью процессора изображений Qualcomm Spectra ISP — одну камеру на 64 МП или две по 36 МП. Чип может снимать видео 4K HDR с одной камеры. Преимуществом над Macbook от Apple станет поддержка ноутбуками 5G.

Snapdragon X Plus получил модем Qualcomm Snapdragon X65 5G. Чип связи поддерживает множество диапазонов и позволяет подключаться к большинству сотовых сетей мира. Другие поддерживаемые беспроводные стандарты — Qualcomm FastConnect 7800, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Тесты, приведенные компанией, свидетельствуют, что Snapdragon X Plus может опережать M3 от Apple примерно на 10%, но при этом он наполовину энергоэффективнее конкурента.

Во время работы с максимальной производительностью процессор потребляет примерно на 54% чем Intel Core Ultra 7 155H или AMD Ryzen 9 7940HS. Однако Qualcomm не поделилась игровыми тестами на слайдах производительности, хотя раннее тестирование показало, что Snapdragon X Elite может получить 30 кадров в секунду в Baldur’s Gate 3 при 1080p с низкими настройками графики. Поскольку Snapdragon X Plus, вероятно, имеет более слабую видеокарту, он может даже не преодолевать отметку в 30 кадров в секунду в играх, поэтому Qualcomm, вероятно, не упоминает эти цифры. Первые ноутбуки с Windows на базе Snapdragon X Plus выйдут во второй половине 2024 года.

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Источник: Wccftech

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