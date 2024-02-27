Райан Гослинг вживую споет «I’m Just Ken» на церемонии вручения «Оскара»

Песня, которая впервые прозвучала в в этом году в кассовом хите «Барби» получила номинацию на «Оскар» — и, как отмечает Variety, прозвучит вживую на церемонии в исполнении Райана Гослинга.

В предыдущих интервью актер отрицал, что Академия пригласила его к выступлению:

«Это большой риск. Не знаю, сработает ли это, но я открыт для предложений».

Марк Ронсон, который написал «I’m Just Ken» вместе с Эндрю Уайаттом, на церемонии вручения «Грэмми» сказал, что мечтает, чтобы Гослинг выступил на «Оскаре».

«I’m Just Ken» — одна из двух песен из «Барби», которые были номинированы на «Оскар» как лучшая оригинальная песня. Другая — «What Was I Made For» Билли Айлиш и Finneas — выиграла «Грэмми» как лучшая песня, написанная для визуальных СМИ.

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96-я церемония вручения премии состоится 11 марта 2024 года в час ночи, а ее ведущим в этом году в четвертый раз станет Джимми Киммел (он проводил «Оскар» в 2017, 2018 и 2023 году). В целом фильм «Барби» получил 8 номинаций, значительно уступив главному конкуренту «Оппенгеймеру», у которого их 13.

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