Ранний прототип сгибаемого смартфона Samsung Project V выглядел аналогично ZTE Axon M, но его уже отменили

Компания Samsung уже несколько лет работает над созданием сгибаемого смартфона, поэтому вовсе неудивительно, что за это время она создала несколько прототипов такого устройства. На выходных в сеть попали фотографии одного из них, причем с пометкой, что данная версия дизайна не получила дальнейшего развития.

Прототип получил полноценное обозначение Samsung Project V (SM-G929F), а также конструкцию, полностью аналогичную смартфону ZTE Axon M. Справедливости ради отметим, что вариант горизонтальной раскладушки от ZTE был представлен в 2017 году, тогда как работа над Project V проходила в 2015-2016 годах.

По конструкции Project V (SM-G929F) представляет собой смартфон Galaxy S6, к которому подсоединен второй дисплейный модуль, с толщиной вдвое меньше базового блока. В отличие от основы, на откидном дисплее нет камеры, динамика и кнопок управления. Когда второй дисплей не нужен, его можно просто завернуть за заднюю панель базового модуля.

Соответственно, в случае необходимости пользователь мог получить вдвое больший размер экрана или же привычный, но слегка утолщенный, моноблок для звонков и работы на ходу. Как вы уже знаете, судя по патентам и утечкам, в Samsung решили пойти по другому пути развития гибких смартфонов, основанному на использовании гибких экранов и более технологичных шарнирах.

Напомним, что согласно данным нескольких источников, первый сгибаемый смартфон Samsung будет стоить $1850, а его запланирован на выставку Mobile World Congress 2019, которая состоится в конце февраля 2019 года в Барселоне. Перед этим компания проведет еще один закрытый показ новинки для избранных экспертов на Consumer Electronics Show 2019 в январе.

Источник: Engadget