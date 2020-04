Раскрыто предназначение загадочной камеры в салоне Tesla Model 3. Она станет управой на вандалов после запуска фирменного сервиса роботакси Tesla Network

Младший седан Tesla Model 3 вышел на рынок почти три года назад, но истинное предназначение встроенной в зеркало заднего вида камеры, которая по сей день никак не используется, было раскрыто только сейчас. Ранее звучали версии, что она предназначена для системы автопилота и отслеживания состояния водителя. Разгадку предоставил глава Tesla в одном из вчерашних сообщений на своей страничке в Twitter.

Глава Tesla подтвердил догадку пользователя Twitter, предположившего, что камера предназначена для будущего фирменного сервиса роботакси Tesla Network, который должен заработать уже в этом году. Напомним, сервис позволит владельцам электромобилей Tesla сдавать их в аренду другим водителям в неиспользуемое время и зарабатывать на этом. Речь о том самом пассивном доходе, являющемся важной частью бизнес-плана Tesla.

Так вот, камера нужна для видеофиксации порчи чужого имущества. То есть, если какой-то пассажир, пользуясь услугами Tesla Network, нанесет вред салону, то у владельца будет возможность привлечь вредителя к ответственности и возместить понесенные убытки.

Камера располагается на креплении салонного зеркала заднего вида. Скрытой ее никак не назвать, но и в глаза она сразу не бросается. Кроме того, эта камера обеспечивает достаточно хороший обзор салона, если судить по тем снимкам, что ранее публиковали в соцсетях. Так что этот аспект представляет особый интерес с точки зрения приватности. И, увы, пока никаких подробностей, как будет работать эта система видеонаблюдения, нет. С другой стороны, тот же Sentry Mode уже неоднократно доказывал свою полезность.

