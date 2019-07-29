Раскрыты характеристики процессора Intel Comet Lake-U 10-го поколения: 14-нм техпроцесс, 6 ядер, 12 потоков, частота до 4,67 ГГц





Многие поклонники Intel с нетерпением ожидают появления на рынке процессоров 10- поколения, выход таких устройств должен состояться уже в скором времени. При этом нужно отметить, первоначально пользователям станут доступны мобильные чипы Ice Lake-U, изготовленных по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Кроме того, на рынок поступят и мобильные решения 10-го поколения линейки Comet Lake-U, для изготовления которых будет использоваться 14-ним техпроцесс. Так что потребителям будет легко запутаться.

Ice Lake-U станет первой процессорной архитектурой, использующей преимущества 10-нанометрового технологического процесса. Эти чипы получат вычислительные ядра Sunny Cove, а также интегрированное графическое решение Gen11. В то же время чипы Comet Lake-U можно назвать доработанной версией архитектуры Whiskey Lake (которая в свою очередь является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh и Coffee Lake). Для них предусмотрено увеличение количества предлагаемых потоков обрабатываемых инструкций и повышение рабочей частоты, что в совокупности с очередной раз улучшенным 14-нанометровым технологическим процессом должно обеспечить прирост производительности процессоров по сравнению с решениями предыдущего поколения.

Очередная утечка раскрывает нам технические характеристики процессора Intel Core i7-10710U. Это 12-ядерный чип, в котором реализована поддержка 12 потоков инструкций. Базовая частота вычислительных ядер составляет 1,61 ГГц, а в режиме повышенной производительности частота может достигать значения 4,67 ГГц. Объём общей кэш-памяти третьего уровня в данном процессоре составляет 12 МБ. Также в наличии имеются по 32 КБ кэш-памяти первого уровня и 256 КБ кэш-памяти второго уровня для каждого вычислительного ядра. Объём кэш-памяти был увеличен по сравнению с чипами на базе архитектуры Whiskey Lake. Это позволит незначительно повысить одноядерную и многоядерную производительность процессоров Comet Lake-U, но вряд ли удастся достичь показателей чипов Ice Lake-U. Вместе с тем, процессоры Comet Lake-U, скорее всего, будут потреблять больше энергии, выделять больше тепла, а автономность ноутбуков на их основе окажется меньше, чем у решений на базе Ice Lake-U. Исправить эти негативные эффекты от устаревшего технологического процесса OEM-производители смогут за счёт снижения частоты чипов.

Источник: techquila