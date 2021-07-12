Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy M21 2021 Edition, и они практически идентичны спецификации предыдущей модели Galaxy M21

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Очередная утечка раскрыла практически полные технические характеристики грядущего смартфона Samsung Galaxy M21 2021 Edition. И если верить источнику, но модель 2021 года не получила почти никаких отличий от своего предшественника. Фактически, пока что упоминается лишь одно незначительное различие между двумя смартфонами линейки Galaxy M21.

Согласно имеющейся информации, аппаратные характеристики Samsung Galaxy M21 2021 Edition на 100% соответствуют таковым у предыдущей версии. Нам обещают Super AMOLED дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), чипсет Exynos 9611, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Объём оперативной памяти составит до 6 ГБ, а ёмкость хранилища – до 128 ГБ. На задней панели расположены три камеры: 48-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный модуль для оценки глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера – 20-мегапиксельная.

Главное отличие заключается в используемой операционной системе. Если стандартная модель поставлялась с Android 10, то версия Samsung Galaxy M21 2021 Edition изначально содержит Android 11. Но, на некоторых рынках модель Galaxy M21 уже начала получать обновление до Android 11, так что и это отличие со временем будет стёрто. Таким образом, можно констатировать факт, что речь идёт об одном и том же смартфоне, который по непонятным причинам фигурирует под двумя названиями.

Как ожидается, «новый» смартфон Samsung Galaxy M21 2021 Edition первоначально дебютирует в Индии. Его цена и сроки анонса пока не уточняются.

Источник: gsmarena