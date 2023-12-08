Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон сыграют в драме «Нюрнберг» о суде над нацистами

Лауреаты Оскара Рассел Кроу и Рами Малек, а также номинант на Оскар Майкл Шеннон сыграют главные роли в исторической драме «Нюрнберг», объявили Bluestone Entertainment и Walden Media.

Режиссер Джеймс Вандербильт, известный тем, что написал сценарий и продюсировал «Зодиак» к своему режиссерскому дебюту с «Правдой». Он создал историю по мотивам книги Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». Права на книгу приобрели Bluestone Entertainment, Walden Media и Széchenyi Fund, также финансирующие фильм.

Фильм рассказывает об американском психиатре в исполнении Малека, которому поручено определить, пригодны ли главные нацисты предстать перед судом. Он оказывается в битве разума с правой рукой Гитлера, которую играет Кроу. Шеннон сыграет судью Верховного суда Роберта Х. Джексона, главного обвинителя в Нюрнбергском процессе.

«Это абсолютная честь работать с такой чрезвычайно талантливой группой актеров. Наши партнеры Bluestone и Walden невероятно поддержали, и я не могу дождаться, чтобы показать эту удивительную правдивую историю на экране», — говорит Вандербильт.

Производство начнется в феврале в Венгрии. Номинанты на Оскар Дариуш Вольски и Ева Стюарт будут выполнять функции оператора и художника-постановщика, а обладатель Эмми Джон Пепсидера будет отвечать за кастинг.

Продюсированием фильма занимаются Ричард Саперштейн, Уильям Шерак, Вандербильт, Брэд Фишер, Иштван Мэйджор и Пол Нейнштейн вместе с продюсерской компанией Filmsquad. Исполнительными продюсерами выступят Фрэнк Смит, Бен Таппан и Шер Хориш из Волдена, а также Энни Саперштейн, Брук Саперштейн, Бо Терпин, Белла Хайнал и Николетт Барабас.

Источник: Variety