Расцвет рынка ПК времен пандемии завершился: в прошлом квартале продажи обвалились на рекордные 28,1%

Бум на рынке ПК, вызванный пандемией COVID-19 подошел к концу, о чем свидетельствует последний отчет International Data Corporation о глобальном состоянии дел. Мировые поставки ПК упали до 67,2 млн штук в четвертом квартале 2022 года. Это на 28,1% меньше, чем за тот же период 2021 года, и сопоставимо с четвертым кварталом 2018 года, когда Intel испытывала трудности с поставками процессоров.

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Lenovo лидировала в четвертом квартале, поставив 15,5 млн ПК, за ней следует HP с 13,2 млн. Dell заняла третье место с 10,8 млн систем, отгруженных за праздничный квартал, в то время как Apple продала 7,5 млн компьютеров Mac за тот же период. Все они показали отрицательную динамику по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Всего за год было отгружено 292,3 млн устройств, что значительно превышает уровень до пандемии. Тем не менее есть основания для беспокойства – IDC отмечает, что многие пользователи имеют относительно новые ПК (которые не потребую замены в ближайшем будущем), а мировая экономика находится не в лучшей форме.

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Как отметила компания Adobe в своем недавнем анализе праздничных покупок, в четвертом квартале ритейлеры обратились к скидкам для стимуляции спроса. Индустрия ПК не была застрахована, поскольку средние продажные цены (ASP) по нескольким каналам упали в надежде на реализацию избыточных запасов.

Менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани констатировал, что несмотря на усилия управление запасами останется ключевой проблемой в ближайшие кварталы и может продолжать влиять на цены.

По данным исследовательской фирмы, общий консенсус заключается в том, что сегменты рынка ПК могут вернуться к росту к концу 2023 года, а более широкое восстановление рынка последует примерно в 2024 году.

Недавно Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8, что может стимулировать продажи в ближайшем будущем. Однако по данным StatCounter, доля Windows 7 на мировом рынке по состоянию на декабрь 2022 года составляла 11,2%, в то время как Windows 8 была установлена ​​всего на 0,66% компьютеров по всему миру – не так много для радикального влияния на рынок. Windows 10, доля рынка которой составляет почти 68%, не так уж далека от окончания срока службы. Microsoft планирует отказываться от ее поддержки с 14 октября 2025 года.

Источник: TechSpot