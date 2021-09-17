Razer анонсировала механические клавиатуры Huntsman V2 — с «практически нулевой» задержкой ввода

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Razer (да-да, геймерские напальчники за 10 долларов) анонсировала обновление популярной линейки механических клавиатур Huntsman — новейшие модели Huntsman V2 предлагают «практически нулевую» задержку сигнала, что делает их «самыми быстрыми игровыми клавиатурами в мире».

Ключевая особенность новейших Huntsman V2 и Huntsman V2 Tenkeyless (более компактная версия без цифрового блока, колесика громкости и многофункционального колесика и мультимедийных клавиш) — технология Razer HyperPolling, повышающая частоту опроса с привычных 1000 Гц до 8000 Гц. Это означает, что теоретически они могут регистрировать нажатия клавиш в восемь раз быстрее, чем оригинальные клавиатуры Huntsman.

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В сочетании с оптическими переключателями Razer второго поколения (нажатие клавиши фиксируется с помощью инфракрасного излучения, а не механического взаимодействия между металлическими контактами) они способны обеспечить самую высокую отзывчивость в играх, особенно в тандеме с мониторами с высокой частотой обновления. Стандартные механические переключатели подвержены проблеме «дребезга контактов» и более высоким задержкам сигнала — клавиатуре требуется больше времени, чтобы корректно распознавания нажатия.

Среди прочих улучшений Huntsman V2 — колпачки двойного литья PBT (более высокая износостойкость по сравнению с ABS) и настраиваемая RGB подсветка Razer Chroma с 16,8 млн цветовых оттенков (семь предустановленных световых эффектов). Обе клавиатуры доступны в вариантах с щелкающими (Clicky Purple Switch) и линейными (Linear Red Switch) переключателями.

Полные характеристики

Huntsman V2

Оптические переключатели Razer™

100 миллионов нажатий клавиш

Технология Razer™ HyperPolling с настоящей частотой опроса 8000 Hz

Многофункциональное цифровое колесико регулировки с 4 мультимедийными клавишами

Настраиваемая RGB подсветка Razer Chroma с 16,8 млн цветовых оттенков

PBT Колпачки двойного литья Razer

Эргономичная подставка под запястья из искусственной кожи

Гибридная встроенная память на 5 профилей

Полностью программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету»

N-key roll over с anti-ghosting

Опция игрового режима

Кабель в тканевой оплетке

Матовая алюминиевая поверхность

Huntsman V2 TKL

Оптические переключатели Razer™ с циклом до 100 миллионов нажатий клавиш

Технология Razer™ HyperPolling с настоящей частотой опроса 8000 Hz

Настраиваемая RGB подсветка Razer Chroma с 16,8 млн цветовых оттенков

PBT Колпачки двойного литья Razer

Эргономичная подставка под запястья из искусственной кожи

Гибридная встроенная память на 5 профилей

Полностью программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету»

N-key roll over с anti-ghosting

Опция игрового режима

Отсоединяемый кабель USB-C в тканевой оплетке

Матовая алюминиевая поверхность

Цены и доступность

Клавиатуры Huntsman V2 и Huntsman V2 Tenkeyless уже можно купить в магазине Razer. Рекомендованная розничная цена Razer Huntsman V2 с переключателями Clicky Purple Switch —190 долларам или 200 евро, а версия Linear Red Switch — 200 долларов или 210 евро. Более компактная Huntsman V2 Tenkeyless оценена в 150 долларов или 160 евро (Clicky Purple Switch) и 160 долларов или 170 евро (Linear Red Switch).