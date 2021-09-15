Razer выпустила геймерские напальчники — 10 долларов за пару

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Razer продолжает расширять свой ассортимент игровых продуктов и очередным дополнением к весьма обширному каталогу стали… геймерские напальчники. Они предназначены для поклонников соревновательных мобильных игр и спроектированы так, чтобы впитывать влагу и сохранять пальцы сухими во время длительных игровых сессий.

Стоимость комплекта из двух напальчников — 10 долларов (266 гривен по курсу). Они уже доступны для покупки в онлайн-магазине Razer. Официальное название аксессуара — Gaming Finger Sleeves, и Razer утверждает, что они сделаны из «гладкой высокочувствительной ткани».

Судя по описанию на сайте, состав материала: ткань Silver Fiber Fabric 35%, нейлон 60%, спандекс 5%. Толщина составляет примерно 0,8 мм.

Геймерские напальчники Gaming Finger Sleeves универсальны — они растягиваются, поэтому должны без проблем насаживаться на пальцы любого типа. Возможно, некоторые истинные геймеры не захотят останавливаться на пальцах рук и захотят прикрыть также пальцы ног. Цена вопроса в таком случае — всего 50 долларов (1 332 гривен). К счастью, их можно стирать при регулярном использовании.

И как здесь не вспомнить о недавнем съедобном игровом «аксессуаре» Razer — жвачках для повышения концентрации и реакции.