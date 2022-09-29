Razer анонсировала портативную консоль Edge 5G — еще одного конкурента Steam Deck

Всего через неделю после того, как Logitech представила G CLOUD, Razer совместно с Verizon анонсировала портативную консоль Edge 5G на мероприятии Mobile World Congress. Новинка также будет предлагать доступ к облачным играм, наряду с возможностью локальной установки.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world’s first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl — George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022

Verizon и Razer позиционируют свою консоль как первый в мире мобильный игровой портативный компьютер с поддержкой 5G. Она будет основана на игровой платформе Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, которую производитель чипов представил в качестве эталонного дизайна в ноябре прошлого года. Тогда же Razer создала и представила комплект разработчика для Android, с 6.65” экраном OLED 120 Гц, веб-камерой 1080p и четырехполосными динамиками Snapdragon Sound.

Судя по короткому тизеру, Razer Edge 5G кажется ориентированной на потребителя версией этого устройства. Более обтекаемый дизайн напоминает контроллер Razer для смартфонов Kishi V2, теперь интегрированный непосредственно в консоль. Компания расскажет больше об Edge 5G на мероприятии RazerCon 15 октября.

Рынок устройств для мобильных игр сильно изменился между выходом комплекта разработки G3x и сегодняшним анонсом Razer Edge 5G – в начале этого года появилась Steam Deck. Судя по всему, у консоли Valve вскоре будет много конкурентов.

Источник: Ars Technica