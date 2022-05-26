Разработчик электрических аэротакси Joby Aviation получил первый сертификат для запуска коммерческих пассажирских рейсов

Joby Aviation, компания из Калифорнии по производству электросамолетов, объявила о получении первого из трех сертификатов Федерального управления гражданской авиации, необходимых для начала коммерческих пассажирских рейсов.

Сертификат воздушного перевозчика Part 135 был выдан компании раньше запланированного срока. В Joby заявили, что не ожидали получить сертификат авиаперевозчика до второй половины 2022 года, но теперь компания может начать коммерческие воздушные перевозки.

Конечной целью Joby является запуск службы воздушного такси, состоящей из полностью электрических транспортных средств вертикального взлета и посадки (eVTOLs) к 2024 году. Служба воздушного такси может произвести революцию в сфере перевозок в крупных городах и между ними. eVTOLs компании Joby могут развивать скорость до 320 км в час и пролетать 240 км на одной зарядке.

Компании Joby необходимо получить еще два сертификата от FAA, прежде чем eVTOL начнут перевозить пассажиров по небу, но ожидается, что они будут получены к 2024 году, когда компания планирует запустить сервис.

«Процедуры, которые мы подготовили, закладывают основу для наших будущих операций с eVTOL. В ближайшие месяцы мы будем использовать наш сертификат Part 135 для отработки операционных и клиентских технологических платформ, которые лягут в основу нашей мультимодальной службы совместного использования поездок, а также доработаем наши процедуры для обеспечения беспрепятственных поездок для наших клиентов». Бонни Сими, руководитель отдела воздушных операций и персонала компании Joby

Новость о получении компанией Joby сертификата FAA была с радостью встречена инвесторами. На момент написания этой статьи акции компании Joby выросли почти на 4%.

Среди инвесторов компании – корпорация Toyota, выделившая $394 млн в 2020 году.