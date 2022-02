Один из двух прототипов аэротакси Joby Aviation разбился во время испытаний на скорости более 435 км/ч

Образец аэротакси компании Joby Aviation, которая собралась запустить услугу воздушного райдшеринга в японском городе Осака, попал в аварию во время тестирования. Один из двух предсерийных прототипов eVTOL (электрического воздушного транспорта с вертикальным взлетом и посадкой) разбился на удаленной летно-испытательной базе в Калифорнии. Скорость летательного аппарата на тот момент была более 435 км/ч, что намного превышает максимально заявленные 322 км/ч. Испытания проводились без пилота в кабине, дистанционно, пишет New Atlas.

Информация об инциденте появилась на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США 16 февраля и оформлена по 8-K (отчет о незапланированных событиях, которые могут иметь значение для акционеров).

Joby Aviation не прокомментировала произошедшее, но судя по открытым данным сервиса для отслеживания полетов, похоже, прототип с бортовым номером N542AJ выполнял испытательный полет возле аэродрома Скуновер, объекта армии США. И делал это на пределе возможностей. Этот образец eVTOL и еще один (N542BJ) получили сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и одобрение на полеты от ВВС США. Разбившееся аэротакси было более старым прототипом. Новый получил нужные разрешения в январе 2022 года. Авария может замедлить сертификацию eVTOL Joby Aviation.

