«Будущее PlayStation»: в провальный Concord вложили $400 млн и большие надежды

Катастрофический запуск Конкорда продолжает порождать интересные истории. С закрытием игры Sony PlayStation понесла большие потери.

До закрытия шутер успел продаться тиражом 30 тыс. и якобы стоил $200 млн. Однако это, возможно, очень снисходительная оценка. По новым данным от инсайдера производство Concord на самом деле стоило $400 млн. Это намного больше, чем у таких абсолютных хитов, как God of War Ragnarok и The Last of Us Part 2.

Как рассказывает бывший журналист IGN и блогер Колин Мориарти, Concord считался «будущим PlayStation». Колин получил новые подробности из надежного источника, который поделился дополнительной информацией о бюджете игры.

На момент завершения проекта его бюджет фактически удвоился. Не все $400 млн поступили от PlayStation, но игровой гигант, вероятно, вложил огромную дополнительную сумму. По оценкам журналиста, это самая большая потеря подразделения Sony PlayStation за последние годы.

I spoke extensively with someone who worked on Concord, and it’s so much worse than you think.

It was internally referred to as «The Future of PlayStation» with Star Wars-like potential, and a dev culture of «toxic positivity» halted any negative feedback.

Making it cost $400m. pic.twitter.com/F5O0oy4gaQ

— Colin Moriarty (@longislandviper) September 20, 2024