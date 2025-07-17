Новости IT-бизнес 17.07.2025 comment views icon

Разработчик Oblivion Remastered, одного из самых больших хитов 2025 года, увольняет 300 работников

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Разработчик Oblivion Remastered, одного из самых больших хитов 2025 года, увольняет 300 работников

Разработчики Oblivion Remastered и Metal Gear Solid Delta столкнуться с массовыми увольнениям — до 300 человек потеряют работу.

Студия Virtuos, которая работала над Oblivion Remastered и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, оказалась в центре внимания с сокращениями персонала. По данным французского журналиста Готье Андреса с Origami, компания готовится уволить до 300 разработчиков, что составляет около 7% от ее глобальной команды.

По словам Андреса, источники внутри Virtuos описывают напряженную ситуацию. Сейчас работники имеют проблемы с доверием к руководству, а внутренние проблемы обострились после релиза Oblivion Remastered Хотя игру и называют одним из самых успешных релизов 2025 года — Virtuos не получила никаких бонусов от продаж. Дело в том, что студия работала с Bethesda на условиях аутсорса и по контракту получила лишь деньги за проделанную работу.

Теперь Virtuos планирует сократить 200 работников в Китае и еще около 100 во Франции и США. Во французском офисе Virtuos Lyon уже объявили забастовку, протестуя против решения. Отдельная претензия команды — обязательное внедрение генеративного искусственного интеллекта в работу. Сотрудников заставили проходить тренинги с новыми ИИ-инструментами, которые теперь стали частью обязательных процессов. Virtuos пока не сделала официального заявления о сокращениях.

Студия остается одной из крупнейших компаний в сфере совместной разработки. На ее счету не только Oblivion Remastered и Metal Gear Solid Delta, но и Horizon Forbidden West, Dark Souls Remastered для Switch, будущий Judas от создателя BioShock. В частности последний их проект — помощь в разработке патча 2.3 для Cyberpunk 2077. Впрочем, даже участие в крупных проектах не гарантировало стабильности.

В марте 2025 года генеральный директор Virtuos Жиль Лангурье говорилчто соразработка становится все более важной для индустрии, которая пытается снизить расходы. Он объяснял, что именно такие студии, как Virtuos, помогают крупным издателям не рисковать слишком сильно. Но даже эта модель теперь дает сбои — избежать финансовых проблем им не удалось.

Источник: Готье Андрес

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