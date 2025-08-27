banner
Новости Технологии 27.08.2025 comment views icon

Realme показала смартфоны с батареей 15 000 мАч и с тремя системами охлаждения

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Realme показала смартфоны с батареей 15 000 мАч и с тремя системами охлаждения

Концепты Realme 15000mAh с рекордным аккумулятором и Realme Chill Fan Phone с рекордным охлаждением компания представила на 828 Fan Festival в Китае.

Для первой модели заявлена работа в течение 5 дней на одной зарядке, вторая может снизить свою температуру до 6°C. Кстати, Chill Fan Phone имеет аккумулятор на 10 000 мАч.

Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження

Realme 15000mAh

Смартфон получил аккумулятор со 100% кремниевым анодом. Realme утверждает, что это в 4 раза больше, чем у обычных Si-C. Он имеет огромную плотность энергии 1200 Вт-ч/л. Realme перешла на твердые электролиты, а также оптимизировала процесс упаковки аккумулятора и переделала компоненты материнской платы.

По словам производителя, Realme 15000mAh обеспечивает более 50 часов воспроизведения и более 18 часов записи видео, или 30 часов игр. Несмотря на огромную емкость аккумулятора, толщина телефона все еще составляет 8,89 мм, при этом толщина батареи — 6,48 мм. Смартфон можно использовать как внешнее зарядное устройство благодаря обратной зарядке.

Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження

Официально Realme не объявила никаких дополнительных характеристик, но несколько постов на Weibo рассказали о процессоре MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Также в соцсети пишут о 6,7″ дисплее и работе под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Realme Chill Fan Phone

Суперохолодный смартфон предлагает три метода охлаждения: большую испарительную камеру площадью 7700 мм², вращающийся вентилятор и термоэлектрический кулер, интегрированный с начинкой аппарата. Комбинация методов охлаждения может снизить рабочую температуру до 6°C, чтобы достичь максимального FPS в играх.

Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження

Chill Fan Phone напоминает телефоны Realme GT7 и оснащен задней панелью Realme IseSense Ultra, которая меняет цвет с белого на синий, когда устройство охлаждается. Оба телефона являются лишь концептами, предназначенными для демонстрации возможностей Realme и не будут выпущены на рынок. Однако следует ожидать дальнейшего воплощения технических наработок компании в серийных моделях.

Источник: GSMArena

Популярные новости

arrow left
arrow right
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Сердце «Железного человека»: Lenovo представила эффективный кулер для планшетов всего за $28
Xiaomi представила Poco M7 Plus и M7 4G с 7000 мАч Si-C батареей
Samsung обновляет линейку — Galaxy S26 будет три, но без базовой модели
Вышел Redmi Note 15: OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3 от $140
Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215
Мировой релиз OnePlus Nord 5 — исключительная селфи-камера и ИИ на базе Google Gemini от €449
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Первые живые фото Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro
Еще та "лопата": стекло Apple iPhone 17 Air в сравнении с остальной линейкой
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Вышла мощная «раскладушка» Xiaomi MIX Flip 2 — Snapdragon 8 Elite и цена от €715
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Xiaomi представила Redmi K80 Ultra и планшет K Pad — флагман за $360
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все
Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить