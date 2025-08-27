Realme показала смартфоны с батареей 15 000 мАч и с тремя системами охлаждения

Концепты Realme 15000mAh с рекордным аккумулятором и Realme Chill Fan Phone с рекордным охлаждением компания представила на 828 Fan Festival в Китае.

Для первой модели заявлена работа в течение 5 дней на одной зарядке, вторая может снизить свою температуру до 6°C. Кстати, Chill Fan Phone имеет аккумулятор на 10 000 мАч.

Realme 15000mAh

Смартфон получил аккумулятор со 100% кремниевым анодом. Realme утверждает, что это в 4 раза больше, чем у обычных Si-C. Он имеет огромную плотность энергии 1200 Вт-ч/л. Realme перешла на твердые электролиты, а также оптимизировала процесс упаковки аккумулятора и переделала компоненты материнской платы.

По словам производителя, Realme 15000mAh обеспечивает более 50 часов воспроизведения и более 18 часов записи видео, или 30 часов игр. Несмотря на огромную емкость аккумулятора, толщина телефона все еще составляет 8,89 мм, при этом толщина батареи — 6,48 мм. Смартфон можно использовать как внешнее зарядное устройство благодаря обратной зарядке.

Официально Realme не объявила никаких дополнительных характеристик, но несколько постов на Weibo рассказали о процессоре MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Также в соцсети пишут о 6,7″ дисплее и работе под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Realme Chill Fan Phone

Суперохолодный смартфон предлагает три метода охлаждения: большую испарительную камеру площадью 7700 мм², вращающийся вентилятор и термоэлектрический кулер, интегрированный с начинкой аппарата. Комбинация методов охлаждения может снизить рабочую температуру до 6°C, чтобы достичь максимального FPS в играх.

Chill Fan Phone напоминает телефоны Realme GT7 и оснащен задней панелью Realme IseSense Ultra, которая меняет цвет с белого на синий, когда устройство охлаждается. Оба телефона являются лишь концептами, предназначенными для демонстрации возможностей Realme и не будут выпущены на рынок. Однако следует ожидать дальнейшего воплощения технических наработок компании в серийных моделях.

