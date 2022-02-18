Ребенок-андроид по имени Никола умеет правдоподобно выражать 6 эмоций мимикой (видео)

Роботы-гуманоиды пока далеки от тех, что изображают в играх или фильмах. Однако они становятся все более совершенными. Например, Atlas научился ходить, бегать и выполнять различные трюки. Ameca же умеет очень правдоподобно воспроизводить человеческие мимику и жесты (не то, что жуткая София).

А недавно японские исследователи проекта RIKEN Guardian Robot Project создали «ребенка-андроида» и даже дали ему имя: Никола. Человекоподобный робот (точнее, голова робота) умеет передавать шесть основных эмоций и при этом его мимика выглядит очень натурально. Исследование об этом опубликовано в журнале Frontiers in Psychology. Никола изображает счастье, печаль, страх, гнев, удивление и отвращение. При этом качество воспроизводимых им эмоций впервые протестировали.

Внутри лица ребенка-андроида находятся 29 пневматических приводов, управляющих движениями искусственных мышц. Еще шесть механизмов контролируют движения головы и глазного яблока. Приводы разместили с учетом системы кодирования лицевых движений (FACS), которая используется для классификации выражений лица человека. Она включает в себя двигательные единицы (ДЕ), представляющие собой основные движения, совершаемые отдельными мышцами или группой мышц. Поэтому японские исследователи включили действия, которые обычно бывают при проявлении типичных эмоций, в дизайн Николы.

То, насколько правильно голова ребенка-робота имитирует именно те эмоции, которые надо, проверили на специалисте по FACS. И он смог идентифицировать каждую единицу мимических движений, что указывает на то, что Никола точно копируют движения живого человека.

Второй тест показал, что и обычные люди тоже смогли распознать все шесть типичных эмоций — радость, печаль, страх, гнев, удивление и отвращение — на лице Николы (но с разной точностью). Это связано с тем, что силиконовая кожа андроида менее эластичная, чем настоящая кожа, и не может образовывать тонкие морщины. Никола не смог правильно наморщить нос, поэтому «отвращение» было сложнее всего распознать.

«Такие андроиды, как Никола, могут стать важным исследовательским инструментом для социальной психологии или даже социальной нейробиологии», — сказал Ватару Сато, руководитель исследования.

Конечной целью проекта Guardian Robot Project является создание андроида, который сможет помогать людям с физическими проблемами или одиноким.