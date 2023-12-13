Рекламный доход X/Twitter упадет до $2,5 млрд — в прошлом году соцсеть зарабатывала по миллиарду за квартал

По данным Bloomberg, X заработал более $600 млн в каждом из трех кварталов этого года, и ожидает такого же показателя в последнем — однако общая цифра демонстрирует значительный спад по сравнению с финансовыми достижениями предыдущих лет.

Продажи рекламы сейчас составляют 70-75% общего дохода X — и вместе с подписками и лицензионными соглашениями общая сумма заработка соцсети в 2023 году должна составить примерно $3,4 млрд.

Twitter перестал предоставлять публичную финансовую информацию после приобретения компании Маском в октябре 2022-го.

«Это дает неполное представление о нашем бизнесе, поскольку источники, на которые вы полагаетесь в получении информации, не предоставляют точных и исчерпывающих деталей», — сказал руководитель бизнес-операций X Джо Бенаррок, реагируя на отчет Bloomberg.

Бенаррок также описал компанию как «новый развивающийся глобальный бизнес с несколькими источниками дохода»:

«Мы больше не Twitter и не оцениваем себя по старым показателям – как по доходам, так и по количеству пользователей».

Сам Маск подтвердил в марте, что продажи рекламы упали «приблизительно на 50%».

Что касается подписок, то за X Premium компания могла выручить менее $120 млн в год, тогда как за лицензирование данных в 2021 тогда еще Twitter заработал $572 млн.

Twitter не был прибыльным до прихода Маска, однако за год до приобретения компания отчитывалась о заработках в $5 млрд. В начале 2021 года руководители соцсети во главе с тогдашним генеральным директором Джеком Дорси поставили публичную цель в $7,5 млрд дохода до конца 2023 года.

Потенциальные финансовые показатели года для X тревожны, но достаточно ожидаемы, учитывая проблемы с модерацией контента на платформе и противоречивые сообщения самого Илона Маска. Ранее несколько крупнейших рекламодателей, таких как Apple и Disney, прекратили показ объявлений на платформе.

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Илон назвал такие решения шантажом и публично послал по известному направлению компании, покинувшие соцсеть. На этом же мероприятии он заявил, что падение доходов от рекламы может привести к краху X.