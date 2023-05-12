Релиз Unreal Engine 5.2 — процедурна генерация, поддержка процессоров Apple и инструмент для кинематографистов на iPad

Игровой движок Unreal Engine 5.2 получил ряд новых инструментов, часть из которых пока являются экспериментальными. Упор был сделан на автоматическую генерацию контента, поддержку техники Apple и новые возможности для кинематографистов. Создатели смогут автоматически заполнять пространство, генерировать окружение, сложные поверхности, редактировать уже отснятый материал или предварительно настраивать сцену.
Процедурная генерация контента
В версии 5.2 представлена ранняя попытка реализации процедурной генерации (PCG) непосредственно внутри Unreal Engine, без использования внешних пакетов. Инструменты PCG позволяют определять правила и параметры заполнения больших сцен выбранными ассетами, ускоряя и облегчая процесс создания больших миров.
Использование компонента времени позволяет системе работать внутри игры или другого приложения для изменения игрового процесса или геометрии. Также PCG поможет создавать ресурсоемкие объекты – архитектурные проекты или сцены фильмов. Функция является экспериментальной и будет доработана в следующих обновлениях.
Подложка (Substrate)
Новый способ создания материалов дает больший контроль над внешним видом объектов в играх, приложениях реального времени или статических проектах. Подложка заменяет фиксированный набор моделей затенения модульной многолепестковой структурой, обеспечивающей более разнообразный, сложный и натуральный внешний вид поверхностей с большим количеством настраиваемых параметров.
Substrate будет полезен для создания многослойных поверхностей: жидкости на металле, пыли на прозрачном покрытии и других. Инструмент отключен по умолчанию, компания пока не рекомендует его для использования в реальных проектах, но приветствует тестирование функции для будущих улучшений.
Новое демо ML Deformer
Unreal Engine 5.2 предлагает технологию машинного обучения для создания в реальном времени детализированных персонажей на ПК и консолях. Интерактивная демонстрация показывает изменения кожи и мышц, появление складок на одежде. Можно сравнить результаты с включенным и выключенным ML Deformer и анимировать модель включением Control Rig.
Поддержка Apple Silicon
Нативная поддержка Unreal Engine 5.2 процессоров Apple Silicon улучшает производительность, стабильность и интерфейс. Бинарные файлы движка с поддержкой Apple Silicon и Intel доступны для загрузки из лаунчера Epic Games.
Набор инструментов для кинопроизводства
Компания предлагает новое iOS-приложение для сценических операций ICVFX, которое скоро появится в App Store для iPad. Интуитивно понятный сенсорный интерфейс для цветокоррекции, размещение световых карт, управления nDisplay и других операций со сценой дает кинематографистам больше творческих возможностей. Создатели фильмов получают больше контроля непосредственно на месте съемки, без необходимости связываться с операторами Unreal Engine.
Системы VCam Unreal Engine предлагает больше возможностей во время подготовки к съемкам. Среди них одновременное управление несколькими виртуальными камерами и планирование более сложных и многоуровневых движений камеры.
Расширенная поддержка nDisplay для SMPTE 2110 также предлагается для тестирования. Она будет внедряться по мере появления аппаратного обеспечения и в полной мере заработает уже в Unreal Engine 5.3.
Больше информации об изменениях Unreal Engine 5.2 можно узнать из их официального описания.
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Источник: VideoCardz