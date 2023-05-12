Новости Софт 12.05.2023 в 14:24

Релиз Unreal Engine 5.2 — процедурна генерация, поддержка процессоров Apple и инструмент для кинематографистов на iPad

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Игровой движок Unreal Engine 5.2 получил ряд новых инструментов, часть из которых пока являются экспериментальными. Упор был сделан на автоматическую генерацию контента, поддержку техники Apple и новые возможности для кинематографистов. Создатели смогут автоматически заполнять пространство, генерировать окружение, сложные поверхности, редактировать уже отснятый материал или предварительно настраивать сцену.

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Процедурная генерация контента

В версии 5.2 представлена ранняя попытка реализации процедурной генерации (PCG) непосредственно внутри Unreal Engine, без использования внешних пакетов. Инструменты PCG позволяют определять правила и параметры заполнения больших сцен выбранными ассетами, ускоряя и облегчая процесс создания больших миров.

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Использование компонента времени позволяет системе работать внутри игры или другого приложения для изменения игрового процесса или геометрии. Также PCG поможет создавать ресурсоемкие объекты – архитектурные проекты или сцены фильмов. Функция является экспериментальной и будет доработана в следующих обновлениях.

Подложка (Substrate)

Новый способ создания материалов дает больший контроль над внешним видом объектов в играх, приложениях реального времени или статических проектах. Подложка заменяет фиксированный набор моделей затенения модульной многолепестковой структурой, обеспечивающей более разнообразный, сложный и натуральный внешний вид поверхностей с большим количеством настраиваемых параметров.

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Substrate будет полезен для создания многослойных поверхностей: жидкости на металле, пыли на прозрачном покрытии и других. Инструмент отключен по умолчанию, компания пока не рекомендует его для использования в реальных проектах, но приветствует тестирование функции для будущих улучшений.

Новое демо ML Deformer

Unreal Engine 5.2 предлагает технологию машинного обучения для создания в реальном времени детализированных персонажей на ПК и консолях. Интерактивная демонстрация показывает изменения кожи и мышц, появление складок на одежде. Можно сравнить результаты с включенным и выключенным ML Deformer и анимировать модель включением Control Rig.

Unreal Engine 5.2

Поддержка Apple Silicon

Нативная поддержка Unreal Engine 5.2 процессоров Apple Silicon улучшает производительность, стабильность и интерфейс. Бинарные файлы движка с поддержкой Apple Silicon и Intel доступны для загрузки из лаунчера Epic Games.

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Набор инструментов для кинопроизводства

Компания предлагает новое iOS-приложение для сценических операций ICVFX, которое скоро появится в App Store для iPad. Интуитивно понятный сенсорный интерфейс для цветокоррекции, размещение световых карт, управления nDisplay и других операций со сценой дает кинематографистам больше творческих возможностей. Создатели фильмов получают больше контроля непосредственно на месте съемки, без необходимости связываться с операторами Unreal Engine.

Unreal Engine 5.2

Системы VCam Unreal Engine предлагает больше возможностей во время подготовки к съемкам. Среди них одновременное управление несколькими виртуальными камерами и планирование более сложных и многоуровневых движений камеры.

Расширенная поддержка nDisplay для SMPTE 2110 также предлагается для тестирования. Она будет внедряться по мере появления аппаратного обеспечения и в полной мере заработает уже в Unreal Engine 5.3.

Больше информации об изменениях Unreal Engine 5.2 можно узнать из их официального описания.

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Источник: VideoCardz


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