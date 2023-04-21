Новости Игры 21.04.2023 в 15:31

Трейлер шутера Unrecord на UE5 за двое суток в Twitter просмотрели 70 млн раз — благодаря фотореализму и эффекту нагрудной камеры

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Трейлер шутера Unrecord на UE5 за двое суток в Twitter просмотрели 70 млн раз — благодаря фотореализму и эффекту нагрудной камеры

Геймплейный трейлер французской инди-игры Unrecord получил огромную популярность в Twitter, собрав 70 млн просмотров в Twitter за неполные три дня и имеет шанс ощутимо увеличиться к сегодняшнему вечеру. Графика шутера поражает – игровой процесс создает впечатление реальной съемки нагрудной камерой. У Unrecord есть страница в Steam, однако игра еще не доступна для покупки.

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Unrecord

Детали улицы и помещений проработаны с необыкновенной тщательностью и максимально похожи на реальные. Просмотр несжатого видео всё же позволяет опознать компьютерную графику, но она всё же выглядит реалистичнее любой другой.

Создатели игры, студия Drama, опубликовали в Steam ответы на вопросы о проекте. Из них можно узнать, что шутер не использует никаких видеосъемок и создан с помощью Unreal Engine 5. Представленные игровые кадры захвачены из исполняемого файла и воспроизводятся с помощью клавиатуры и мыши. Несмотря на фотореалистичность графики, создатели игры фокусировались на проработке игрового процесса и вселенной.

По заявлению авторов, игра не затрагивает внешнюю политику, избегает «нежелательных» тем и не относится предвзято к полицейским или преступным действиям. Создатели сравнивают ее с детективными фильмами, сериалами или книгами и призывают относиться к возможным расстраивающим кого-либо моментам с таким же пониманием.

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Говоря о графике и производительности, авторы заверяют, что эффект погружения будет доступен на не самых мощных ПК, но допускают, что старые компьютеры не позволят в полной мере насладиться преимуществами Unreal Engine 5. Также они допускают последующую оптимизацию. Игре «ничего не мешает быть портированной на консоли», но о конкретных платформах пока речь не идет.

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В настоящий момент Drama не может ничего сказать о дате выходе игры, но отмечает, что огромный успех ролика побудил коллектив ускорить работу. Создатели опубликовали пресс-релиз, позволяющий больше узнать об игре.

В демо-видео показали реалистичную железнодорожную станцию, воссозданную с помощью Unreal Engine 5

 


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