Трейлер шутера Unrecord на UE5 за двое суток в Twitter просмотрели 70 млн раз — благодаря фотореализму и эффекту нагрудной камеры

Геймплейный трейлер французской инди-игры Unrecord получил огромную популярность в Twitter, собрав 70 млн просмотров в Twitter за неполные три дня и имеет шанс ощутимо увеличиться к сегодняшнему вечеру. Графика шутера поражает – игровой процесс создает впечатление реальной съемки нагрудной камерой. У Unrecord есть страница в Steam, однако игра еще не доступна для покупки.

Детали улицы и помещений проработаны с необыкновенной тщательностью и максимально похожи на реальные. Просмотр несжатого видео всё же позволяет опознать компьютерную графику, но она всё же выглядит реалистичнее любой другой.

First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu

— Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023