Трейлер шутера Unrecord на UE5 за двое суток в Twitter просмотрели 70 млн раз — благодаря фотореализму и эффекту нагрудной камеры

Геймплейный трейлер французской инди-игры Unrecord получил огромную популярность в Twitter, собрав 70 млн просмотров в Twitter за неполные три дня и имеет шанс ощутимо увеличиться к сегодняшнему вечеру. Графика шутера поражает – игровой процесс создает впечатление реальной съемки нагрудной камерой. У Unrecord есть страница в Steam, однако игра еще не доступна для покупки.

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Детали улицы и помещений проработаны с необыкновенной тщательностью и максимально похожи на реальные. Просмотр несжатого видео всё же позволяет опознать компьютерную графику, но она всё же выглядит реалистичнее любой другой.

First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu — Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023

Создатели игры, студия Drama, опубликовали в Steam ответы на вопросы о проекте. Из них можно узнать, что шутер не использует никаких видеосъемок и создан с помощью Unreal Engine 5. Представленные игровые кадры захвачены из исполняемого файла и воспроизводятся с помощью клавиатуры и мыши. Несмотря на фотореалистичность графики, создатели игры фокусировались на проработке игрового процесса и вселенной.

По заявлению авторов, игра не затрагивает внешнюю политику, избегает «нежелательных» тем и не относится предвзято к полицейским или преступным действиям. Создатели сравнивают ее с детективными фильмами, сериалами или книгами и призывают относиться к возможным расстраивающим кого-либо моментам с таким же пониманием.

Говоря о графике и производительности, авторы заверяют, что эффект погружения будет доступен на не самых мощных ПК, но допускают, что старые компьютеры не позволят в полной мере насладиться преимуществами Unreal Engine 5. Также они допускают последующую оптимизацию. Игре «ничего не мешает быть портированной на консоли», но о конкретных платформах пока речь не идет.

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В настоящий момент Drama не может ничего сказать о дате выходе игры, но отмечает, что огромный успех ролика побудил коллектив ускорить работу. Создатели опубликовали пресс-релиз, позволяющий больше узнать об игре.